Już dziś wieczorem rusza najnowsza edycja "Must Be The Music". Muzyczne talent show po wielu latach wraca na antenę Polsatu. Program poprowadzą Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, a uczestników będą oceniać: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski oraz Miuosh. Podczas nagrań "Must Be The Music" zapytaliśmy jurorkę show o jej reakcję na wiadomość, że weźmie udział w programie.

Natalia Szroeder zdradziła kulisy "Must Be the Music"

Natalia Szroeder już od lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Teraz piosenkarka dołączyła do grona jurorów w powracającym po latach programie muzycznym. Okazuje się jednak, że zanim została jurorką w "Must Be The Music" wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Piosenkarka w rozmowie z reporterem Party.pl przyznała, że chodzi o casting.

Nie miałam oczekiwań żadnych jak zostałam zaproszona do wzięcia udziału w castingu na jurora - to w ogóle było zaskakujące, nie wiedziałam, że takie procedury się odbywają, że jurorów też się castinguje. zdradziła przed kamerą.

Zobaczcie naszą rozmowę z Natalią Szroeder, która debiutuje w roli jurorki w "Must Be The Music"! Jak zareagowała na wiadomość, że wygrała casting na jurora? Sprawdźcie sami!

Przypominamy, że "Must Be The Music" rusza już dziś wieczorem, w piątek 7 marca, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Będziecie oglądać?

