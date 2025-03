Must Be the Music. Tylko muzyka” to popularny program talent-show emitowany na antenie Polsatu. Jego celem było odkrywanie muzycznych talentów, a uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalne lub instrumentalne przed czteroosobowym jury. Program cieszył się dużą popularnością i dał szansę wielu artystom na zaistnienie w branży muzycznej. Show wyróżniało się otwartością na różne gatunki muzyczne oraz występy z autorskimi utworami. Emisja programu rozpoczęła się w 2011 roku i trwała przez kilka sezonów, przyciągając szerokie grono widzów.

Reklama

Uczestniczka ujawnia kulisy występu w „Must Be the Music”

Paulina Hoffman wzięła udział w ostatnim odcinku programu „Must Be the Music” emitowanym na antenie Polsatu. Paulina Hoffman zaprezentowała utwór „My Heart Will Go On” z repertuaru Céline Dion. Choć piosenka jest znana ze swojego emocjonalnego przekazu i trudnych partii wokalnych, artystce nie udało się sprostać temu wyzwaniu. Jurorzy jednogłośnie odrzucili jej występ, głosując czterokrotnie na „NIE”. Po zakończeniu Dawid Kwiatkowski podszedł do Pauliny, doradził jej, by skorzystała z lekcji śpiewu, a następnie życzył powodzenia. Publiczność pożegnała ją ciepłymi brawami.

Po emisji show Paulina postanowiła opublikować w social mediach oświadczenie. Napisała, że w dniu występu zmagała się z poważną infekcją, gorączką oraz zapaleniem gardła. Artystka podkreśliła, że jej trudna sytuacja zdrowotna nie została ukazana w programie, co wpłynęło na odbiór jej występu.

Kochani dziękuję za każdy komentarz, niestety nie pokazali w wywiadzie gdy mówiłam, że niestety miałam tego dnia gorączkę, infekcję zatok i zapalenie gardła, ale też zapisałam się na lekcje śpiewu i cisnę, mam nadzieję, że wrócę silniejsza, po prostu dziękuję i przepraszam, że nie podołałam - napisała uczestniczka.

Reakcja internautów na słowa Pauliny Hoffman

Widzowie programu podzielili się na dwie grupy. Część z nich okazała wsparcie wokalistce, natomiast inni uznali, że jej występ mimo wszystko nie spełniał oczekiwań.

Nieeee! Moja ukochana piosenka od Celine Dion nie została przez panią za dobrze zaśpiewania. Trzeba jednak mieć głos do niej, a nie się porywać na wiatr. A szkoda, bo Pani ma jakieś potencjał - napisała jedna osoba.

Potężny głos, tylko nie ta piosenka. Poćwiczy trochę, wybierze inną nutę i za rok opadną im kopary i wygra program - dodała kolejna internautka.

Cieszę się, że nie było chamskich komentarzy a jedyne co odbierałam to ciepło bijące od Jury - dodała pod nagraniem swojego występu na Instagramie 'Must Be The Music' Paulina

Paulina Hoffman nie zamierza rezygnować z kariery muzycznej i planuje kontynuować pracę nad własnym repertuarem.

Reklama

Zobacz także: Tego kamery nie pokazały. Namiętne chwile po "Tańcu z Gwiazdami". Pocałunki i czułe gesty przed studiem