Już wiosną na antenie Polsatu pojawi się nowa edycja "Must be the music" z całkowicie nową obsadą. Jak wiadomo w składzie jurorskim zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego, Sebastiana Karpiel-Bułecka i Natalię Szroeder. A kto zostanie czwartym jurorem? Produkcja właśnie to ujawniła!

Oto ostatni juror "Must be the music". Zdania widzów podzielone

Program "Must be the music" to jeden z najchętniej oglądanych produkcji muzycznych w Polsce. Już niedługo rusza nowy sezon z całkowicie nową obsadą jurorską i nie tylko. Jak już informowaliśmy w składzie jurorski w muzycznym talent show zobaczymy m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Sebastiana Karpiel-Bułecka i Natalię Szroeder. Ostatnio ogłoszono również nowych prowadzących programu "Must be the music". Do Macieja Rocka dołączy Patrycja Kazadi i Adam Zdrójkowski. Teraz pozostało najważniejsze pytanie — kto zostanie ostatnim jurorem w programie?

To już oficjalne! Na oficjalnym Instagramie "Must be the music" ogłoszono, że ostatnim jurorem został raper Miuosh. Muzyk ma na swoim koncie wiele znanych kawałków takich jak "Nie mamy skrzydeł" czy "Tramwaje i gwiazdy". Czy artysta sprawdzi się w roli jurora? To się okaże wiosną, kiedy pojawią się nowe odcinki na antenie.

Przywitajcie ostatniego jurora nowej edycji ''Must be the Music'' @miuosh witaj w ekipie! — czytamy na Instagramie.

Pod wpisem produkcji muzycznego talent-show pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że internauci mają mocno podzielone zdanie co do nowego jurora — jedni są zachwyceni, a drudzy twierdzą, że nie wiedzą, kim on jest.

Wow, Miłosz zna się na tym, wystarczy posłuchać jak mówi o muzyce w różnego rodzaju programach np. u Kuby Wojewódzkiego, super

I dla tego typa będę oglądać ten program. @miuosh gratulacje — piszą internauci.

Co z niego za gwiazda? Ja nie rozumiem jego fenomenu. To nie będzie ta edycja co kiedyś

Widzę, że nie tylko ja typa nie kojarzę

Co to za typ? XD — czytamy dalej w komentarzach.

