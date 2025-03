Fani w końcu się doczekali i program "Must Be The Music" wrócił na antenę. Odświeżona formuła, nowi prowadzący, nowe jury - widzowie show nie zwlekali długo i od razu po pierwszym odcinku programu ruszyli do komentowania dot. tych wszystkich nowości. Opinie w sieci są jednoznaczne!

Nowe jury i prowadzący "Must Be The Music"

Przypomnijmy, że w nowej, odświeżonej wersji "Must Be The Music" zasiedli nowi jurorzy, reprezentujący różne gatunki muzyczne.

Natalia Szroeder – wokalistka i autorka tekstów, znana z takich hitów jak "Lustra" czy "Powietrze".​

Sebastian Karpiel-Bułecka – lider zespołu Zakopower, łączącego muzykę góralską z nowoczesnymi brzmieniami.​

Dawid Kwiatkowski – piosenkarz popowy, idol młodego pokolenia, mający na koncie wiele nagród muzycznych.​

Miuosh – raper i producent muzyczny, znany z projektów łączących hip-hop z muzyką symfoniczną.​

Rolę prowadzących pełnią zaś:

Maciej Rock – znany z poprzednich edycji programu.

Patricia Kazadi – piosenkarka i aktorka, wcześniej prowadząca m.in. "You Can Dance".​

Adam Zdrójkowski – aktor młodego pokolenia, znany z serialu "Rodzinka.pl".

Powrót "Must Be The Music" wywołał mnóstwo emocji

Pierwszy odcinek nowej edycji "Must Be The Music" obfitował w emocjonujące występy. Szczególnie wyróżniła się 13-letnia Helena Ciuraba z Warszawy, która zaśpiewała autorską balladę o niespełnionej miłości. Młodej artystce na gitarze akompaniował jej tata. Szczerość i emocjonalność 13-latki wzruszyły Natalię Szroeder do łez.

Jak się okazało, fani "Must Be The Music" już po pierwszym odcinku nowej edycji programu są bardzo zadowoleni nie tylko z wysokiego poziomu występów uczestników, ale w szczególności zwrócili uwagę na jury! Internauci w zdecydowanej większości przyznają, że bardzo pozytywnie zaskoczył ich ten skład. Tym pozytywnym zaskoczeniem okazał się dla nich w szczególności Miuosh, który dotychczas nie był zbyt często obecny w show-biznesowym świecie.

Świetny program, świetne jury. Wspaniale się oglądało

Świetny powrót. Świetni prowadzący. Jury, uczestnicy rewelacyjni w sporej większości. Czekamy na więcej

To jury robi taką robotę, że... Nigdy nie oglądałam ,,MTBM'', teraz tak eksperymentalnie, bo chciałam zobaczyć jak wypadnie @miuosh. I o kurcze... to jury jest tak autentyczne, takie zgrane, merytoryczne i emocjonalne jednocześnie. Piękna historia. Dzięki - piszą zachwyceni fani

A Wy, oglądaliście premierowy odcinek "Must Be The Music"? Na Was też zrobiło takie wrażenie nowe jury?

