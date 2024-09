W wakacje do mediów trafiła informacja o tym, że znane muzyczne show powraca na antenę Polsatu. Teraz ogłoszono kolejnego jurora "Must Be the Music". Kto dołączy do sędziowskiego składu? Wszystko jasne!

Reklama

Oto, kto będzie nowym jurorem "Must Be the Music"

„Must Be the Music. Tylko muzyka” to popularny talent show, który zadebiutował na antenie Polsatu w 2011 roku. Format opierał się na poszukiwaniu utalentowanych muzyków, wokalistów i zespołów, którzy chcieli zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności. Program szybko zyskał ogromną popularność, stając się jedną z najchętniej oglądanych produkcji muzycznych w Polsce.

Wiosną, po kilku latach, popularne show powraca do telewizji Polsat i wiadomo już, że show ma poprowadzić Maciej Rock, a w jury zasiądzie Dawid Kwiatkowski. Program poprowadzi zaś Maciej Rock. Teraz wiadomo, kto oprócz młodego wokalisty będzie oceniał występy w show! Jak się okazuje, będzie to ... Sebastian Karpiel-Bułecka!

W "Halo tu Polsat" muzyk wyraził swój entuzjazm dla zupełnie nowej roli. Przyznał równocześnie, że będzie to jego debiut w takim formacie:

Cieszę się, bo to jest zupełnie nowa droga dla mnie, nigdy wcześniej nie brałem w czymś takim udziału, więc nie mogę się doczekać - wyznał Karpiel-Bułecka w ''Halo tu Polsat''.

W rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał również, że oprócz zawodowych wyzwań ma również te związane z wychowywaniem dzieci i życiem rodzinnym:

Zobacz także

Oprócz tego muszę wychowywać dzieci i zajmować się rodziną, więc nie jest to proste - dodał muzyk.

Artur Zawadzki/REPORTER

Czekacie już na nowe odcinki „Must Be the Music. Tylko muzyka”? My nie możemy się już doczekać. Póki co wiadomo, że emisja show zaplanowana jest na wiosnę 2025. Przypomnijmy, że Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska będą gwiazdami konkurencyjnych stacji! Jak małżonkowie poradzą sobie z tym wyzwaniem? To się okaże!

Reklama

Zobacz także: Będą w konkurencyjnych stacjach? Gdzie trafi muzyk?