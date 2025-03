Ogromne emocje w drugim odcinku "Must Be The Music"! Muzyczne talent show po latach wróciło na antenę Polsatu, a dziś wieczorem widzowie mogli zobaczyć najnowszą odsłonę muzycznego talent show. Na scenie zaprezentowała się m.in. 11-letnia Gracjana, która zachwyciła swoim głosem!

Gracjana zachwyciła w "Must Be The Music"

Dokładnie tydzień temu na antenie Polsatu wystartowała najnowsza edycja "Must Be The Music". W najnowszej odsłonie show Polsatu uczestników oceniają: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka. Już w pierwszym odcinku "Must Be The Music" Natalia Szroeder nie wytrzymała i zalała się łzami, ale teraz emocje znów sięgnęły zenitu!

W drugim odcinku "Must Be The Music" pojawiła się 11-letnia Gracjana, która zaśpiewała piosenkę "Never Enough". Po jej występie publiczność wstała z miejsc.

Jurorzy "Must Be the Music" oczarowani 11-letnią uczestniczką

Gracjana oczarowała nie tylko publiczność, ale również jurorów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Natalia Szroeder mówiła wprost, że 11-letnia uczestniczka błyszczy na scenie niczym perła.

Byłaś zjawiskowa, jak taka perła błyszcząca na tej scenie. (...) O tych górach nawet nie będę mówić, przecież to jest jakieś zjawisko. mówiła jurorka.

Pod wrażeniem talentu dziewczynki był również Miuosh.

Kosmos. To było wspaniałe, naprawdę. (...) Wiesz co jest najwspanialszego w tym wszystkim? Że masz ogromny talent- ogromny talent, po prostu aż kładący na plecy w tym wieku, a oprócz tego ty się świetnie tam bawisz za mikrofonem komentował występ Gracjany.

Gracjana otrzymała cztery razy "TAK" od jurorów i przechodzi do kolejnego etapu show.

Internauci komentują występ Gracjany w "Must Be The Music"

Nagranie z występu utalentowanej jedenastolatki trafił już do mediów społecznościowych, a internauci ruszyli z komentarzami. Fani "Must Be The Music" podzielają zdanie jurorów i również zachwycają się Gracjaną. Niektórzy piszą wprost, że to był najlepszy występ do tej pory..

Mega występ!!! Brawo!

Bardzo zdolna i dojrzała mimo, że dopiero 11 lat ma. Także jestem na TAK, życzę jej powodzenia bo jest potencjał wielki na karierę muzyczną

Cudo, ja się wzruszyłam! komentują internauci.

Zobaczcie niesamowity występ młodej uczestniczki "Must Be The Music"!

