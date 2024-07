1 z 7

Edyta Górniak była dzisiaj (28 kwietnia) w sądzie. Powód? Uczestniczyła w rozprawie "o wykonanie kontaktów z małoletnim". Wnioskodawcami byli dziadkowie Allana Krupy - Wiesława i Tadeusz Krupowie. O co chodzi? Jak dowiedziało się Party.pl, rodzice Dariusza Krupy pozwali Edytę Górniak o to, że po jej przeprowadzce do Krakowa mają za daleko by widywać wnuka.

Edyta Górniak przyszła do sądu i wygląda na to, że jest zadowolona z wyniku rozprawy, choć jak się dowiedzieliśmy - będzie kolejna rozprawa.

Edyta przeprowadziła się do Krakowa między innymi dla dobra i spokoju Allana, a oni podali ją za to do sądu - mówi znajoma Edyty Górniak i dodaje, że na szczęście sąd zauważył, że to absurdalne zarzuty, bo dziadkowie nie mają nic do powiedzenia, gdzie będzie mieszkać Edyta. - Wygoda nie powinna być ważniejsza od dobra dziecka, kiedy pod jego szkołą cały czas stali paparazzi - słyszymy.

