Dariusz K. został skazany na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia samochodu! Poza tym został obciążony kosztami procesu. W czwartek jeden z warszawskich sądów ogłosił wyrok w głośnej sprawie celebryty, który pod wpływem narkotyków potrącił kobietę ze skutkiem śmiertelnym.

Prokurator zażądał dla niego 8 lat pozbawienia wolności. Na poprzedniej rozprawie Dariusz K. prosił o łagodny wymiar kary, argumentując to tym, że już 2 lata spędził w areszcie, a to "połowa życia" jego córki. Były mąż Edyty Górniak prosił też o wybaczenie męża zmarłej kobiety:

Proszę o przyjęcie moich najgłębszych przeprosin. Jestem autorem pana tragedii. Będę błagał o przebaczenie do końca moich dni. Jestem odpowiedzialny za to, co się stało i nigdy nie uważałem inaczej.