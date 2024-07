Ostatnio wielką furorę w internecie robi niejaki Xavier Witkowski, 9-letni chłopak, który zajmuje się rapowaniem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że młody muzyk w swoich tekstach pisze o "dziwkach, kodeinie, hajsie". Sprawą postanowiła się zająć ekipa Dzień Dobry TVN, gdzie jedna z prowadzących, Jolanta Pieńkowska, była oburzona faktem, że rodzice przyzwalają chłopakowi na tworzeniu takich rzeczy. Przypomnijmy: Pieńkowska oburzona 9-letnim skandalistą. Rapuje o dziwkach, narkotykach i hajsie

Do grona krytyków rodziców Witkowskiego i jego twórczości dołączyła niedawno Ewa Farna. Głos w sprawie postanowiła zabrać sama Edyta Górniak, która również nie kryje swojego zdziwienia i zszokowania. Wydała więc specjalne oświadczenie, w którym nie brakuje bardzo ostrych słów krytyki zarówno samego rapera jak i jego rodziców. Oto jego fragment:



Panie Boże chroń mnie, abym nigdy nie była tak nieświadomym rodzicem. Abym nie wychowała potwora w jego nieświadomości i moim przyzwoleniu na to. To nie jest żaden raper. To nie jest nawet Muzyka. To jest przyzwolenie na zdurnowacenie, brak wiedzy podstawowej!, brak wyobraźni, brak odpowiedzialności za życie, któremu dało się początek. Jaki to jest przykład dla młodego Społeczeństwa ?!! - grzmi na swoim Facebooku Górniak