Poznaliśmy już rolników i rolniczki 11. edycji "Rolnik szuka żony". Podczas ramówki TVP, mieliśmy okazję porozmawiać z Martą Manowską, która opowiedziała nieco o kulisach nowej edycji oraz obecności w niej coraz młodszych uczestników.

Już wiadomo, kogo zobaczymy w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazła się m. in. 23-letnia TikTokerka. Marta Manowska odniosła się do kwestii angażowania do randkowego show coraz młodszych rolników:

Marta Manowska w rozmowie z Party.pl wspomina m. in. Kamila i Joannę Osypowiczów czy Michała i Adriannę Tyszków, którzy mimo, że najmłodsi, stworzyli szczęśliwe rodziny: