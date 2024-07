Furorę w sieci robi ostatnio 9-letni raper Xavier Witkowski. Chłopiec niekoniecznie bryluje swoimi umiejętnościami w zakresie rapu, ale szokuje za to tekstami. W jednym ze swoich popularniejszych utworów śpiewa bowiem o "dziwkach, kodeinie, hajsie", co wzbudziło już ogromne kontrowersje i lawinę komentarzy, że nie są to tematy, o których powinien rapować tak młody chłopiec.

Reklama

Xavier wraz z rodzicami był dzisiaj gościem w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie tłumaczył się przed Jolantą Pieńkowską i Robertem Kantereitem ze swojej szokującej twórczości. Dziennikarka nie kryła swojego oburzenia słownictwem, którego używa chłopiec w swoich piosenkach, ale największą naganę dostali od niej rodzice. Próbowali tłumaczyć syna i własny brak kontroli nad tym, co robi w wolnym czasie, ale Pieńkowska była nieubłagana. Cała rozmowa była bardzo niekomfortowa, a Jolanta zakończyła je życzeniami, aby sam Xavier i rodzice zmienili swoje priorytety i skierowali uwagę na bardziej adekwatne dla dziecka tematy.



Robert Kantereit: Gdzie ty słyszałeś takie słowa jak dziwki hajs?

Xavier Witkowski: W internecie

Robert Kantereit: Podoba ci się to?

Xavier Witkowski: Nie wiem

Robert Kantereit: To dlaczego to robisz?

Xavier Witkowski: W tych czasach trzeba pokazać coś ostrego, żeby się wybić

Oglądaliście dzisiaj DDTVN? Znacie "twórczość" Xaviera Witkowskiego?

Reklama