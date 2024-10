Wiele polskich gwiazd obchodzi Halloween, a w mediach społecznościowych pojawiają się w tym okresie niezliczone inspiracje na straszne kostiumy, przekąski czy dekoracji. Anna Popek nie boi się jednak mówić głośno o tym, jakie ma podejście do dnia 31 października. Zaskoczenie?

Anna Popek, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, znana kiedyś z TVP, a obecnie pracująca w TV Republika, wyraziła swoje krytyczne stanowisko wobec obchodów Halloween, które zyskują coraz większą popularność w Polsce. W jej ocenie Halloween to „zabawa śmiercią”, która odciąga uwagę od tradycyjnych wartości i znaczenia dni zadusznych, jak Dzień Wszystkich Świętych.

Popek podkreśla, że w polskiej kulturze dzień ten jest czasem refleksji nad życiem i śmiercią oraz okazją do wspominania zmarłych bliskich. Obchody Halloween, według niej, promują trywialne podejście do kwestii śmierci i zaświatów, a także "znieczulają" młodsze pokolenia w kontekście powagi tych tematów. Zamiast „strasznych” przebrań i zabaw związanych z mrocznymi motywami, Popek zachęca, by w dniach jesiennej zadumy skupić się na wartościach duchowych i refleksji:

Dziennikarka zauważa, że tradycyjne polskie obchody Wszystkich Świętych i Zaduszek to nie tylko religijny obowiązek, lecz także wyraz szacunku dla przeszłości. Warto zatem według niej pielęgnować te zwyczaje, zamiast przyjmować komercyjne święta, które nie odzwierciedlają polskich wartości kulturowych:

Ona może po pierwsze prowadzić do przyzwyczajenia, do otępienia na te wszystkie negatywne bodźce. A po drugie nie wiadomo, jakie się przestrzenie otwierają. Więc ja jestem absolutnie przeciw temu. To jest absurdalne przebierać się za kogoś, chodzić po domach i prosić o cukierka albo o psikus. To jest czas, aby iść się modlić i pomyśleć o przemijaniu

- dodała dziennikarka.