Agnieszka Kaczorowska wdała się w konfrontacje z fanami, którzy nie wierzą w jej słowa. Tancerka zaczęła się tłumaczyć!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela historię poznania mają niczym z bajki. Agnieszka Kaczorowska do swojej szkoły tańca poszukiwała tancerza i na to stanowisko zgłosił się Maciej Pela, który nie tylko zdobył pracę, ale również serce aktorki. Po kilku miesiącach mężczyzna oświadczył się ukochanej, a ona powiedziała "tak". Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w 2018 roku postanowili sformalizować swój związek i w Toskanii we Włoszech przyrzekli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Kilka miesięcy później na świat przyszła pierwsza córeczka Emilka, a niedługo później ich rodzina powiększyła się o kolejną córkę, której nadano imię Gabrysia. Para chętnie dzieliła się w sieci wspólnymi fotografiami i nic nie zwiastowało, że między małżonkami nie układa się najlepiej. Dlatego wiadomość o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali, zaskoczyła wszystkich.

Choć Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela dotychczas nie zdecydowali się opublikować oświadczenia w tej sprawie, to ich działania w sieci mówią same za siebie. Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się usunąć ze swojego opisu na Instagramie słowo "żona", a także pokusiła się o usunięcie zdjęć ze swoich małżonkiem. Również Maciej Pela usunął wszystkie zdjęcia z aktorką. Oprócz tego paparazzi "przyłapali" Agnieszkę jak paradowała po mieście bez obrączki, a według doniesień medialnych Pela miał wyprowadzić się ze wspólnego domu i obecnie pomieszkuje u swojego przyjaciela.

Mimo iż małżonkowie są w centrum medialnego zainteresowania, chętnie publikują w sieci wymowne relacje. Tym razem to Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się dodać nowe zdjęcie, do którego dała wymowny opis.

Jej niewinny na pozór wpis wywołał jednak sporo reakcji u jej fanów, którzy nie wiedzą już, co o tym wszystkim mają myśleć.