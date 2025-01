Maciej Pela udzielił wywiadu w podkaście "Co pokazuJESZ". Tancerz nie mógł się powstrzymać i podjął się tematu swojej byłej ukochanej - Agnieszki Kaczorowskiej, z którą ma dwie córeczki. Zdradził, jak obecnie wygląda ich naprzemienna opieka nad dziećmi. Zrobiło się ostro!

Maciej Pela o podziale opieki nad dziećmi

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie są już razem, jednak póki co nie mają rozwodu. To co ich łączy to na pewno dzieci, które są jeszcze w takim wieku, że potrzebują dużej uwagi i opieki rodziców. W związku z tym, że Agnieszka Kaczorowska w swoim życiu miała i nadal ma wiele zajętości, to Maciej Pela podjął się na początku ich związku zrezygnowania ze swojej kariery na rzecz opieki nad dziećmi i prowadzenia domu. Teraz tancerz udzielił wywiadu w podkaście "Co pokazuJESZ" i oczywiście rozmowa zeszła na tematy prywatne. Maciej Pela opowiedział, jak wygląda obecnie opieka nad ich córkami- Gabrysią i Emilią i okazało się, że dopiero po rozstaniu czas spędzony z dziećmi każdego z rodziców jest 50/50. Mężczyzna zasugerował, że wcześniej Agnieszka Kaczorowska nie spędzała dostatecznie dużo czasu ze swoimi córeczkami.

Nie jestem samodzielnie wychowującym dziewczynki tatą, bo dziewczynki mają i tatę, i mamę. I to, że jest jakiś podział opieki teraz już, bo wcześniej to tak nie wyglądało. Ale teraz od momentu rozstania jest to opieka 50/50, tak jak powinno być kiedyś, a stało się to teraz. Być może bardzo dobrze, że się rozwodzę - wyjawił Maciej.

Dodatkowo, w tak zwanych "szybkich strzałach" Maciej Pela został zapytany o plany na 2025 rok. Jego odpowiedź jest bardzo wymowna:

Rozwieść się! - powiedział pewnie Maciej Pela.

Agnieszka Kaczorowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Co ciekawe, Agnieszka Kaczorowska będzie musiała pogodzić na opiekę nad dziećmi z intensywną pracą, ponieważ już rozpoczęła treningi do programu "Taniec z Gwiazdami". Od marca z kolei dojdą odcinki transmitowane na żywo, które będą odbywać się w niedzielę wieczorem. Wówczas dziewczynki będą najpewniej pod opieką taty lub będą obecne w studiu nagraniowym, aby podziwiać mamę na parkiecie.

Niedawno na jaw wyszło, że Agnieszka Kaczorowska zaczyna treningi ze swoją gwiazdą dużo wcześniej niż inni, ponieważ w ferie zabiera Gabrysię i Emilkę na wakacje. Jak sama przyznała na Instagramie; nie chce z tego rezygnować, ponieważ chce spędzić czas z córeczkami. Z tego powodu już rozpoczęła przygotowania do programu, a jej gwiazdą okazał się być Filip Gurłacz- aktor!

Jesteście ciekawi, jak Agnieszka Kaczorowska będzie łączyć intensywne życie zawodowe z opieką nad dziewczynkami?

