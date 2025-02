Marianna Schreiber jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Królowych Przetrwania". Ostatnio influencerka zrobiła niezłe zamieszane w mediach ujawniając aferę z "tajemniczymi liścikami". Wiele osób podziwiało ją za odwagę i autentyczność, ale z kolei inni mocno skrytykowali jej działania. Jedna z internautek zarzuciła jej hipokryzję, a ona sama mocno zareagowała na te słowa.

Marianna Schreiber, uczestniczka programu "Królowa przetrwania", opublikowała na Instagramie zdjęcia odręcznych notatek, które, jak sugerują fani, są korespondencją między Agnieszką Kaczorowską a Elizą Trybałą - choć sama Marianna nie napisała tego wprost. W notatkach tych pojawiają się sugestie dotyczące relacji jednej z uczestniczek z osobą pracującą na planie programu. Schreiber, nie wymieniając bezpośrednio nazwisk, skierowała "wyjątkowe pozdrowienia dla dwóch autorek notatek: E i A", co wywołało falę spekulacji wśród internautów. Co więcej, jakiś czas temu Schreiber ujawniła, że ma jeszcze więcej "tajemniczych liścików", ale nie chce ich ujawniać "ze względu na dzieci".

Publikacja tych notatek spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część obserwatorów poparła działania Schreiber, dziękując za "obnażenie prawdy", podczas gdy inni krytykowali ją za naruszanie prywatności i podsycanie medialnych afer. To jednak nie wszystko!

Marianna Schreiber z pewnością nie boi się podejmować odważnych decyzji, które mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Influencerka udowodniła to nieraz, a afera z "tajemniczymi liścikami" jest tego kolejnym dowodem. Jedna z internautek postanowiła wyrazić swoje oburzenie wobec jej zachowania i zarzuciła jej hipokryzję. Nie trzeba było czekać długo na odpowiedź:

Zrobiłaś dramę Kaczorowskiej, a sama masz i męża i kochanka. Czysta hipokryzja! Tak poza tym udostępnianie cudzej korespondencji jest karalne. Nie bronię Kaczorowskiej, bo również jej nie lubię, ale to co robi Marianna to już przegięcie totalne. Ona się karmi cudzym nieszczęściem

– napisała internautka.