Agnieszka Kaczorowska postanowiła nie dać się wciągnąć w medialną burze, która z dnia na dzień narasta? Na jej profilu pojawiło się nowe nagranie, które wbija w fotel. Czyżby wymownie odniosła się do dramy po "Królowej przetrwania"?

Agnieszka Kaczorowska wymownie odnosi się do afery?

Niedawno Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie odręczne notatki, które, jak twierdzi, pochodzą z planu programu "Królowa przetrwania". Notatki te sugerują istnienie bliskiej relacji między Agnieszką Kaczorowską a członkiem ekipy produkcyjnej. Schreiber podkreśliła, że jedna z uczestniczek była namawiana przez inną do zdrady męża, który w tym czasie opiekował się dziećmi w domu.

Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się publicznie do tych zarzutów. W odpowiedzi na publikację Schreiber, Eliza Trybała skrytykowała jej działania, zarzucając jej "rujnowanie psychiczne" Kaczorowskiej. Schreiber odpowiedziała, sugerując, że jest gotowa na ewentualne postępowanie sądowe i podkreśliła, że posiada więcej takiej korespondencji. Agnieszka Kaczorowska postanowiła żyć "normalnie" i wstawiła nowe nagranie taneczne na Instagram. Co ciekawe, tancerka daje pokaz swoich umiejętności na stole! Jednak to opis pod wideo mówi najwięcej.

W świecie pełnym nienawiści ciągle musimy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż musimy być pełni otuchy. W świecie pełnym rozpaczy, nadal musimy mieć odwagę, by marzyć. W świecie zanurzonym w nieufności, my ciągle musimy mieć siłę, by wierzyć.- Michael Jackson - napisała Agnieszka.

Internauci reagują na wymowny wpis Kaczorowskiej po aferze

Najnowsze nagranie Agnieszki Kaczorowskiej spotkało się z falą komentarzy fanów. Chociaż pojawia się wiele słów wsparcia dla tancerki:

Trzymaj się! Zawsze z Tobą na dobre i złe!

No tak Aga to prawda cukierkowy świat Instagrama nie istnieje, powodzenia w tym trudnym dla twej rodziny czasie.

Pierwszy raz komentuję jakikolwiek post osoby publicznej. Piękna, utalentowana, wyważona i delikatna kobieta. Nikt nie powinien komentować życia prywatnego Pani Agnieszki. Podziwiam i w tym okrutnym świecie życzę spokoju, ludzie są z Tobą

To pojawiają się także gorzkie głosy:

Ale taka prawda, że sama sobie wytańczyłaś ten los, który teraz masz...

Konflikt między Schreiber a Kaczorowską

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest ponownie roztrząsane przez media, za sprawą odcinków "Królowych przetrwania". Marianna Schreiber wywołała prawdziwą burzę w sieci, publikując odręczne notatki, które miały pochodzić z planu programu. Pojawiały się sugestie dotyczące rzekomej bliskiej relacji Agnieszki Kaczorowskiej z członkiem ekipy produkcyjnej. Notatki, które Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie, miały być dowodem na to, co działo się za kulisami programu. Eliza Trybała była jedną z pierwszych osób, które publicznie skrytykowały Mariannę Schreiber. W swoich mediach społecznościowych ostro potępiła jej działania i stwierdziła, że wyciąganie takich informacji na światło dzienne jest nieetyczne. Z kolei Paulina Smaszcz stanęła po stronie Schreiber, oskarżając Agnieszkę Kaczorowską o brak szczerości. Jej komentarz tylko dolał oliwy do ognia i sprawił, że dyskusja wokół sprawy nabrała jeszcze większego tempa.

Afera listowa Marianny Schreiber i Agnieszki Kaczorowskiej wciąż budzi ogromne emocje. Czy Kaczorowska zdecyduje się przerwać milczenie i odpowiedzieć na zarzuty? A może sprawa ucichnie, jak wiele innych medialnych konfliktów?

