Ewa Minge zdradziła jak będzie wyglądać suknia ślubna Małgorzaty Rozenek! To właśnie w sukni jej projektu gwiazda TVN zdecydowała się wystąpić na ślubie z Radosławem Majdanem. Ceremonia zbliża się wielkimi krokami, więc nie pozostało zbyt wiele czasu na przygotowanie kreacji. Zwłaszcza, że Ewa Minge w rozmowie z DDTVN nie wklucza, że stworzy dla Małgorzaty Rozenek nie jedną, a kilka sukien. A jak będzie wyglądać ta najważniejsza, w której gwiazda powie "tak" Majdanowi?

Mam nadzieję, że jej sukienka zaprojektowana przeze mnie i wykonana u nas, przyniesie jej dużo szczęścia. Ja myślę, że Gośka jest na tyle spektakularna i jest to, jakby nie patrzeć na to trzeci ślub, że ta suknia będzie stosunkowo prosta. Natomiast wiadomo Gośka jest gwiazdą, więc ta suknia będzie prosta w sposób gwiazdorski. Nie wyobrażam sobie, żeby miała jakiekolwiek koroneczki, szczypaneczki, dodateczki, kryształeczki i kwiatuszki. Będzie to fajna, graficzna, geometryczna suknia, która będzie podkreślała Gośki figurę, Gośki osobowość i też wyjątkowy dzień. Ja jestem tym śnieżnobiałym sukniom przeciwna, zawsze wolę kolor perłowy, krem delikatny- mówiła w Dzień Dobry TVN.