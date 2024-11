Joanna Kryńska zaczęła nowy rozdział swojego życia i swoją wielką radością pochwaliła się w sieci. Jakiś czas temu dziennikarka wygrała z poważną chorobą, po tym jak zdiagnozowano u niej guza mózgu. Prezenterka ma za sobą trudne osobiste doświadczenia, ale teraz wszystko się zmieniło i nie tylko cieszy się pełnią zdrowia, ale rozpoczęła też nowy etap swojego życia i pokazała oficjalne zdjęcia z mężem. Fani już pospieszyli z gratulacjami.

Joanna Kryńska wyszła za mąż i pochwaliła się pięknymi kadrami z wesela

Joanna Kryńska od lat związana jest ze stacją TVN24, a widzowie cenią ją za profesjonalizm i rzetelność. Jakiś czas temu dziennikarka zniknęła ze stacji, a potem okazało się, że podczas badań zdiagnozowano u niej guza mózgu. To był dla Joanny Kryńskiej prawdziwy cios, ale szybka reakcja sprawiła, że udało się pokonać chorobę i w połowie 2024 dziennikarka wróciła do swoich obowiązków. Prezenterka ma też za sobą rozwód z dziennikarzem Tomaszem Marcem, z którym wzięła ślub w 2011 roku i doczekała się dwóch synów: Jana i Franciszka. W 2022 roku Joanna Kryńska zaręczyła się z Grzegorzem Jędrzejewskim i to nowy partner był dla dziennikarki ogromnym oparciem podczas walki z chorobą. Teraz okazuje się, że zakochani wzięli ślub! Para pochwaliła się zdjęciami z wesela, które odbyło się w jednym z hoteli w Świeradowie-Zdroju. Joanna Kryńska i jej ukochany wyglądali na bardzo szczęśliwych.

A kim jest mąż Joanny Kryńskiej? Grzegorz Jędrzejewski „Gabor” jest doskonale znany widzom Canal+ Sport z programu „TurboKozak”. Co więcej, mężczyzna jest także bramkarzem Reprezentacji Artystów Polskich i Reprezentacji Polskich Dziennikarzy. Grzegorz Jędrzejewski i Joanna Kryńska już od jakiegoś czasu dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, a teraz pokazali kadry ze ślubu.

Uwagę zwraca suknia ślubna panny młodej złożona z milionów koralików. Joanna Kryńska wyglądała spektakularnie na swoim weselu, a gratulacjom nie ma końca.

Instagram

Gwiazdy i znajomi Joanny Kryńskiej natychmiast pospieszyli z gratulacjami, życząc młodej parze dużo zdrowia i miłości na nowej drodze życia.

Gratulacje kochani, niekończącej się miłości napisała Paulina Krupińska

Joasiu, niech się wiedzie, szczęścia i pomyślności Kochani! dodała Anna Kalczyńska

Gratuluję Wam z całego serca. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi pisze Joanna Górska

