Suknia ślubna księżnej Kate wciąż jest jedną z najczęściej kopiowanych sukien. Trzeba przyznać, że sukienka jest ponadczasowa i pomimo upływu lat wciąż jest jedną z najpiękniejszych sukien ślubnych. Kreacja była aż w dwóch kolorach, co się rzadko zdarza.

Reklama

Tak wyglądała suknia ślubna księżnej Kate. Miała dwa kolory

29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim książę William i księżniczka Kate Middleton stanęli na ślubnym kobiercu. Ludzie na całym świecie śledzili to wydarzenie i wszyscy z niecierpliwością czekali, by zobaczyć, na jaką suknię zdecydowała się księżniczka Walii. Oczywiście, ukochana księcia nie zawiodła, a jej suknia nawet po tylu latach wciąż jest jedną z najczęściej kopiowanych sukien ślubnych na świecie. Ślubna kreacja księżnej została zaprojektowana przez Sarah Burton dla domu mody Alexander McQueen. Suknia była doprecyzowana w każdym centymetrze, co można było dostrzec, kiedy to druha Pippa Middleton podniosła tren panny młodej. Okazało się wówczas, że są pod nią warstwy koronki i tiulu, które nadawały jej idealny kształt.

Allstar/Kurt Kreiger/Mary Evans Picture Library/East News

Co jest dość rzadko spotykane w kreacjach ślubnych — suknia księżnej Kate Middleton była dwukolorowa. Projektantka idealnie połączyła jedwabną satynę w kolorze białym i kości słoniowej. Na angielskim ślubie trzeba mieć również coś starego, pożyczonego i niebieskiego. Ukochana księcia Williama pożyczyła tiarę marki Cartier od królowej Elżbiety II, a przy talii miała przyszyta maleńką niebieską kokardkę tak jak kreacja ślubna Diany.

Allstar/Kurt Kreiger/Mary Evans Picture Library/East News

Nie można byłoby nie wspomnieć o trenie księżnej Kate, który wynosił 3 metry i choć pod tak pokaźną suknią ciężko było dostrzec buty księżnej, to były one również spektakularne. Szpilki również należały do domu modu Alexander McQueen'a — zdobiła je delikatna koronka oraz jedwabna satyna w kolorze kości słoniowej.

A wam jak się podobała kreacja ślubna księżnej Kate Middleton?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Choroba przekreśli wszystko? Zbliża się ważny dzień, stanie przed trudnym wyborem