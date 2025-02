Ewa Minge przeżywa trudne chwile po stracie bliskiej osoby. Polska projektantka mody poinformowała o śmierci swojej macochy, która odeszła po ciężkich chwilach spędzonych w szpitalu. W swoich emocjonalnych wpisach Minge podkreśliła, jak trudne były ostatnie dni jej macochy i jak bardzo przeżywa tę stratę.

Ewa Minge opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym wspomniała o cierpieniu, jakie towarzyszyło jej macosze w ostatnich dniach życia. Projektantka zaznaczyła, że kobieta liczyła czas, który jej pozostał, mając świadomość, że zbliża się nieuchronny koniec.

Nie zasłużyła na to, co przeżyła w ostatnich dniach. Nie zasłużyła, aby odejść tak cicho, tak w jej stylu, żeby nikomu nie przeszkodzić... Do ostatniej chwili miała marzenia i wierzyła, że wyjdzie z tego mroku zwycięsko. (...) Była piękna, mądra, dobra — była i będzie zawsze w moim sercu ważna, kochana. Macocha, która była jak najlepsza matka

— napisała Minge na Instagramie.