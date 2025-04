Agnieszkę Skrzeczkowską i Karolinę Brzuszczyńską poznaliśmy bliżej w 2020 roku, kiedy to zdecydowały się na udział w 9. edycji "Top Model". Choć do domu modelek dostała się tylko Agnieszka, obie zyskały ogromną sympatię widzów i od tego czasu konsekwentnie budują swoją medialną obecność.

Niedawno znów zrobiło się o nich głośno za sprawą udziału w 3. edycji „Love Never Lies”, gdzie ich związek został poddany próbie szczerości. Agnieszka i Karolina jako jedyne uczestniczki nie skłamały ani razu, co zapewniło im zwycięstwo i nagrodę w wysokości 141 tysięcy złotych.

Prywatnie są zaręczone już od kilku lat, a teraz planują ślub, który ma się odbyć w drugiej połowie br. w Toskanii. Agnieszka i Karolina już szykują się na ten wielki dzień!

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska po wygraniu 3. edycji „Love Never Lies” i otrzymaniu nagrody w wysokości 141 tysięcy złotych nie ukrywały, że chciałyby wykorzystać te fundusze na swój ślub i wesele. Panie chcą zadbać o każdy detal, a teraz postanowiły uchylić fanom rąbka tajemnicy na temat swoich sukni ślubnych. Właśnie na Instagramie pokazały się w zjawiskowych kreacjach i przekazały internautom, że są już po pierwszych przymiarkach. Za ich suknie odpowiedzialna jest znana projektantka Patrycja Kujawa.

Ale to był dzień pełen wzruszeń! Pierwsze przymiarki naszych sukni ślubnych u @kujawa.patrycja_designer, z którą mamy przyjemność współpracować. To coś więcej niż tylko suknie — to prawdziwe dzieła sztuki

zaczęły