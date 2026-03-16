Emilia Komarnicka lajkuje komentarze uderzające w "TzG". Widzowie w szoku

Po tym, jak Emilia Komarnicka odpadła z „Tańca z Gwiazdami”, emocje szybko przesunęły się z parkietu na profile programu w mediach społecznościowych. To właśnie tam zaczęły przybywać komentarze dotyczące werdyktu, ocen i układu sił w rywalizacji. Widzowie wyłapywali aktywność aktorki i wskazywali, że Emilia Komarnicka lajkuje komentarze, które uderzają w produkcję oraz w innych uczestników. Zwracano uwagę, że działo się to zaledwie kilka godzin po pożegnaniu z programem.

Emilia Komarnicka odpadła z „Tańca z Gwiazdami". Polubiła komentarze krytykujące produkcję i uczestników

W dyskusji dominowały zarzuty o niesprawiedliwe ocenianie oraz o to, kto ma największe szanse w kolejnych etapach. Pojawiały się też sugestie, że potrzebny byłby inny system oceniania, bo o przejściu dalej ma decydować nie tylko taniec, ale i liczba SMS-ów. Wśród komentujących przewijały się nazwiska innych par, a internauci zestawiali ich wyniki z tym, co ich zdaniem spotkało duet Komarnickiej i Stefano Terrazzino. W tym kontekście padło również porównanie, że aktorka miała być oceniana „pięć razy” surowiej od innych.

„Jak tak dalej pójdzie, to w finale zobaczymy Kędziora, Natsu i Jaspera”; „Absurd, że jury dało im za ten taniec mniej niż Natsu czy Mateuszowi z „Rodzinki.pl”. Może gdyby Maserak nie odgrywał się na Stefano i nie oceniał Emilii pięć razy surowiej od innych, to by przeszli”; „No to kolejni odpadają: Magda, Sebastian, Iza i Gamou, a w finale Natsu, Piotr i Kacper? Śmiech na sali, a jury niech się opanuje, bo w finale znowu będą robić głupie miny, jak zobaczą, kto wygrał, tak jak w poprzedniej edycji”; „Powinien zostać opracowany inny system oceniania, bo tak będą przechodzić do następnego odcinka osoby nie oceniane za taniec, tylko za liczbę SMS-ów”; „To jakiś żart! Piotr powinien odpaść”; „Ten program schodzi na dno, tyle powiem. Jedna z najlepszych par” - to komentarze, które miała polubić w sieci Komarnicka.

Emilia Komarnicka wywołała burzę po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. Internauci skrytykowali aktorkę

Sama obserwacja, że Emilia Komarnicka lajkuje komentarze, stała się osobnym tematem. Część odbiorców odebrała tę aktywność jako sygnał, że aktorka popiera krytyczne opinie o programie i kolegach z edycji. W komentarzach pojawiały się zarzuty o brak klasy w momencie odpadnięcia i sugestie, że takie zachowanie mogło zniechęcać głosujących. Warto przypomnieć, że Emilia Komarnicka zabrała głos po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”.

Czy ja dobrze widzę, że Pani Emilia lajkuje nieprzychylne komentarze o swoich kolegach i koleżankach z programu? Odpaść też trzeba umieć... Trochę pokory, już wiadomo, dlaczego ludzie na Panią nie głosowali skomentował internauta.

