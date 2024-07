Dzisiaj w nocy Kinga Rusin przygotowywała relację z gali wręczenia Oscarów. To niesamowite przeżycie zwłaszcza, że polski film "Ida" wygrał w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny". Dziennikarka miała okazję porozmawiać z jego reżyserem i przez chwilę potrzymać statuetkę. Zobacz: Rusin też była w Los Angeles. Pochwaliła się zdjęciem z Oscarem. Na czerwony dywan założyła dzwony

Zanim jednak dziennikarka wybrała się za ocean wraz z innymi jurorami "You Can Dance" poleciała do Sewilli, gdzie odbywały się warsztaty uczestników show. Razem z nią na miejscu czuwali Michał Piróg i Augustin Egurolla, a także prowadząca program Patricia Kazadi. Gwiazdy chętnie razem pozowały do zdjęć, dlatego oprócz wspomnień przywiozą także piękne zdjęcia. Jesteśmy pewni, że jurorzy nie odpuszczali tancerzom i pilnowali, aby jak najlepiej wykonywali powierzone im zadania.

Efekty zobaczymy już wkrótce.

