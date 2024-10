Program "You Can Dance - Po prostu tańcz" cieszył się ogromną popularnością w latach 2007 - 2012, a następnie 2015-2016. Wówczas taneczne show było emitowane przez stację TVN. Widzowie bardzo ubolewali, kiedy program zniknął z anteny i nie brakowało apeli ze strony fanów, by "You Can Dance" jednak powróciło. Teraz w końcu ich życzenie zostało spełnione i już wiemy, że program powróci wiosną 2025 roku! A kto zostanie prowadzącym? Media podały nazwisko!

"You Can Dance": Kto poprowadzi program?

Program "You Can Dance" odkrył wiele tanecznych talentów, między innymi Idę Nowakowską, Macieja "Glebę" Florka, czy Tomasza Barańskiego. Taneczne show było chętnie oglądane przez widzów, więc nic dziwnego, że powrót "You Can Dance - Po prostu tańcz" do TVN tak bardzo ich ucieszył.

Wow, kocham ten program z mojego dzieciństwa

Nareszcie!!! Bardzo dobra decyzja

Nareszcie! Czekam z niecierpliwością - komentują w sieci zachwyceni fani

Już teraz tanecznie uzdolnione osoby mogą zgłaszać się na casting online do nowej odsłony programu. Emisja nowej edycji "You Can Dance" ma wystartować wiosną 2025.

Fanów programu ciekawią jeszcze dwie kwestie - kto zasiądzie w jury, a także kto poprowadzi program. Przypomnijmy, że w poprzednich odsłonach tanecznego show w jury zasiadali między innymi Michał Piróg, Agustin Egurrola czy Anna Mucha. Prowadzącymi zaś były najpierw Kinga Rusin, a później Patricia Kazadi. Na ten moment do mediów nie napłynęły jeszcze informacje na temat składu jurorskiego, ale za to portal "Świat Gwiazd" dowiedział się, kto zostanie nowym prowadzącym! Jak się okazało, ma nim być Maciej Dowbor, który niedawno dołączył do rodziny TVN.

Będzie to Maciej Dowbor. To osobista decyzji dyrektorki Lidii Kazen. Szefostwo uważa, że dzięki ogromnemu doświadczeniu Maćka i jego popularności program jak przed laty będzie flagowym programem TVN. (...) Dyrektorka ceni Macieja za to, że nigdy nie chciał robić kariery na plecach sławnej mamy, tylko idzie własną drogą. Do tego razem z żoną Asią mają duże zasięgi w sieci, co też przekłada się na jego popularność. - przekazał informator Świata Gwiazd

Przypomnijmy, że Maciej Dowbor odszedł z Polsatu po 20 latach pracy. Wiadomość o tym napłynęła do mediów w czerwcu 2024 roku. Wszyscy zastanawiali się, gdzie będzie dalej rozwijał swoją karierę i szybko okazało się, że Dowbor nawiązał współpracę ze stacją TVN. Od kilku tygodni sprawdza się w roli prowadzącego "Dzień Dobry TVN", a teraz - jeśli medialne doniesienia się potwierdzą - będzie też prowadzącym "You Can Dance".

Cieszycie się, że to najprawdopodobniej Maciej Dowbor poprowadzi nową odsłonę tanecznego show?

