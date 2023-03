"You Can Dance. Nowa generacja 2": Wiemy kto zwyciężył taneczne show

Zbliżająca się wielkimi krokami druga edycja programu "You Can Dance - Nowa generacja" wzbudza bardzo duże emocje ze względu na zapowiedziane zmiany. W ciągu ostatnich dni do prasy przedostało się sporo informacji na temat roszad w jury. W lipcu dowiedzieliśmy się, że z tanecznego show znika brat Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz Klaudia Antos. Później pojawiły się spekulacje dotyczące udziału w produkcji Katarzyny Cichopek, które z czasem zostały potwierdzone. Jak się okazało, to nie koniec zmian w "You Can Dance - Nowa generacja". Ida Nowakowska nie poprowadzi tanecznego show. Produkcja wydała już oficjalny komunikat w sprawie tego, kto został nowym prezenterem programu. Padło na Edytę Herbuś! "You Can Dance - Nowa generacja": Edyta Herbuś poprowadzi show. "Trzykrotna mistrzyni Polski formacji tanecznych" Plotki okazały się prawdą i wiemy już, że Ida Nowakowska nie będzie prowadzącą "You Can Dance - Nowa generacja" . Choć to dopiero druga edycja popularnego programu w TVP, to widzowie obejrzą show w mocno odmienionej wersji. Za pośrednictwem mediów produkcja potwierdziła, że w roli prowadzącej wystąpi Edyta Herbuś . - A oto prowadząca drugiej edycji "You Can Dance - Nowa generacja" - Edyta Herbuś. Profesjonalna tancerka, trzykrotna mistrzyni Polski formacji tanecznych, aktorka oraz prezenterka telewizyjna - czytamy na Instagramie programu. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez You Can Dance TVP (@youcandancetvp) Zobacz także: "You Can Dance": Nowy skład jury i nowa prowadząca! Już wiadomo, kto zastąpi...