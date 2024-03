Anna Mucha wróciła do przeszłości i postanowiła opowiedzieć, co działo się na planie "You Can Dance". Aktorka twierdzi, że program był ustawiony pod tancerzy Agustina Egurroli. W składzie jurorskim poza Muchą i Egurollą był również Michał Piróg, który postanowił opowiedzieć na zarzuty koleżanki z pracy. Padły ostre słowa!

Michał Piróg ostro o Annie Musze

Anna Mucha w ostatnim czasie wyjawiła, że tancerze ze szkoły Agustina Egurroli byli faworyzowani w programie "You Can Dance". Sam zainteresowany nie odniósł się jeszcze do zarzutów Anny Muchy, która powiedziała również, że taneczny format był "ustawiony" pod interesy choreografa, jednak w jego imieniu postanowił wypowiedzieć się Michał Piróg, który również zasilał skład jury w tanecznym show. Chociaż prywatnie lubi się z aktorką, nie mógł słuchać słów koleżanki z branży:

Przykro mi to głośno mówić, ze względu na naszą znajomość czy wręcz przyjaźń, ale Ania opowiada kompletne bzdury. Bredzi, jak mało kto! Wynika to chyba przede wszystkim z jej kompletnej nieznajomości środowiska tanecznego. Ludzie uczący tańca dobrze znają osoby, które tańczą, zwłaszcza te, które mają talent i się wyróżniają. Ale to nie znaczy, że osoby, które znaliśmy, miały w programie jakieś szczególne względy. Ocenialiśmy ich umiejętności, a nie to, jak bardzo je znaliśmy - wyjawił Michał Piróg w rozmowie z WP Teleshow.

Dodatkowo Piróg postanowił otwarcie powiedzieć, jaka atmosfera panowała na planie programu "You Can Dance". A to wszystko za sprawą Anny Muchy!

To była prawdziwa żenada. Tancerze i tancerki były na bardzo dalekim planie. Najważniejsze było ego Muchy. Mówi dziś, że były kłótnie między jurorami. I tu rzeczywiście ma rację. Ale trzeba pamiętać o jednym - to ona wywoływała te spory. Nieustannie. Była bardzo mocno skupiona na autopromocji i domagała się coraz większej pozycji w programie. Efekt był taki, że często głosowała niejako przeciwko mnie. Talent danej osoby nie miał dla niej znaczenia, ważniejsze było to, żeby pokazać, że ma inną opinię ode mnie - przyznał choreograf.

Nie jest tajemnicą, że świat taneczny jest dość hermetyczną grupą: na próżno więc szukać tancerza, który ma duże umiejętności taneczne, a nie jest znany wśród topowych choreografów w Polsce. Nic dziwnego zatem, że Agustin Egurrola znał większość osób, które postanowiły wziąć udział w castingach do tanecznego formatu. Myślicie, że Egurrola odniesie się do zarzutów Muchy?

