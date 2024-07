1 z 7

Edyta Górniak, gdy była w Polsce na nagraniach "Hit Hit Hurra", zasłabła na planie. Wokalistka źle się poczuła i została wezwana ekipa ratownicza, w karetce podano Górniak kroplówkę. Na szczęście wtedy nie było to nic poważnego, ale Edyta do tej pory nie czuje się dobrze. Gdy Górniak wróciła do USA trafiła do szpitala i zdiagnozowano u niej zakażenie dróg oddechowych. Z tego powodu na razie koncert Edyty Górniak w w Warszawie został odwołany.

Niedawno artystka obchodziła 44. urodziny i nic nie wskazywało na to, że ma takie kłopoty ze zdrowiem.

Zobacz w naszej galerii jak Edyta Górniak, mimo złego samopoczucia, prezentuje się rewelacyjnie.

