Edyta Górniak zasłabła podczas nagrań programu "Hit, Hit, Hurra!"! Piosenkarka po trudnych przeżyciach w Los Angeles, gdzie jej syn ostatnie tygodnie spędził w szpitalu, przyleciała do Polski na nagrania dziecięcego talent-show i niestety sama musiała skorzystać z pomocy lekarskiej. Według doniesień Faktu, Edyta Górniak dwa razy zasłabła na planie programu. Gwiazdą zajęli się lekarze z karetki, która była obecna na nagraniach.

Reklama

Artystka przyjęła dwie kroplówki z glukozą, które pomogły jej wrócić do sił. Informacje o problemach ze zdrowiem podczas nagrań programu "Hit, Hit, Hurra!" potwierdziła sama Edyta Górniak. Gwiazda na Instagramie pokazała fanom zdjęcie, na którym widzimy ją podłączoną do kroplówki. Diwa podziękowała producentom show za opiekę lekarską.

Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta Górniak już dziś poleciała do Los Angeles, gdzie będzie odpoczywać i zbierać siły przed kolejny powrotem do Polski. Gwiazda wróci do Polski na wyczekiwany finał trasy Love2Love, który odbędzie się w Warszawie, 20 listopada 2016.

Zobacz także

Edycie Górniak życzymy dużo zdrowia!

Zobacz także: Edyta Górniak będzie zmuszona poprosić swoją mamę o pomoc? Wszystko ze względu na zdrowie Allana!

Edyta Górniak zasłabła na planie programu.

Instagram

Artystka musiała skorzystać z pomocy lekarskiej.

Całe szczęście Edyta czuje się już zdecydowanie lepiej!

Reklama

Cieszycie się, że zobaczycie ją w show TVP?