Przedwczoraj w sejmie odbyło się głosowanie w sprawie trzech projektów ustawy o związkach partnerskich. Żadna z nich nie przeszła w głosowaniu posłów, co spotkało się ze sporym niezadowoleniem części społeczeństwa. Swoje oburzenie przedstawiły także rodzime gwiazdy, wśród nich Edyta Górniak, która od lat regularnie wspiera mniejszości w Polsce i za granicą.

Na swoim Facebooku Edyta zamieściła wpis, w którym z niesmakiem komentuje wczorajsze zajście:

- Nie mogłam spać. Nie mogłam wczoraj skupić się nad niczym! Nie wiem nawet jak opisać to, co czuję! Na ogół jestem opanowana. Poza sceną rzecz jasna. Ale wczorajszy dzień i wystąpienia Polityków w Naszym rodzimym kraju obudził we mnie GNIEW ! GNIEW I WŚCIEKŁOŚĆ! Jestem w szoku! Nie mogę znieść tej agresji, arogancji i głupoty. Co gorsza NIEWIEDZY!