Czy Sławek i Ania z "Moja mama i twój tata" odratują jeszcze swoją relację? Uczestnik nie mógł znieść zachowania swojej programowej partnerki, a afera jaką wywołał poruszyła także widzów. Teraz głos zabrała córka Anny, Julia:

Sławek wziął to za bardzo do siebie - stwierdziła.

Julia komentuje zamieszanie wokół Anny z "Moja mama i twój tata"

Anna i Sławek z "Moja mama i twój tata" wydawali się być pierwszą parą w programie, która ma szanse by stworzyć między sobą coś więcej. Nagle jednak zachowanie uczestniczki przeraziło programowego partnera. Sławkowi nie spodobało się zachowanie Anny przy ognisku, gdzie sugerowała, że ma wpływ na naturę oraz jej postepowanie względem Krzysztofa, gdy poruszyli temat rzuconego uroku. "Z przerażeniem zobaczyłem, w jaki sposób zareagowała Ania i można powiedzieć, że zdjęła z niego urok. Nie mogę sobie pozwolić żeby ktoś w moim otoczeniu posługiwał się takimi metodami. Wywołało to we mnie po prostu strach" - tłumaczył Sławek, dzieląc się swoimi trudnymi przeżyciami z przeszłości.

mat. prasowe

Zamieszanie wokół swojej mamy skomentowała także Julia, która przygląda się przygodom Anny w "Moja mama i twój tata". Opowiedziała na kilka pytań od zaangażowanych w oglądanie programu widzów:

Jak uważacie, że ten był mocny, to przyszły to... Nie wiem. Będzie grubo - zapowiedziała.

Fani sugerowali Julii, że "bardzo szkoda im jej mamy, która zasługuje na prawdziwą i szczerą miłość". Córka Anny postanowiła się odnieść do sytuacji z odcinka na Instagramie:

Jakbym miała Wam powiedzieć o moich wrażeniach a propos całej tej sytuacji to powiem krótko. Znam moją mamę najlepiej i wiem, że moja mama robiła sobie żarty tego wszystkiego, cały czas siedziała uchachana, miała dobry vibe. Jeden z uczestników, Sławek, wziął to za bardzo do siebie, bez żadnego dystansu, przejął się tym bardzo, zrobił to na podstawie własnych doświadczeń z przeszłości. Szkoda, że tak podsumował moją mamę, bo ona nie jest złą osobą, nikomu krzywdy nie robi, a wplątana w czarną magię.

mat. prasowe

Córka Anny z "Moja mama i twój tata" zapowiedziała, że to zaledwie przedsmak tego, co wydarzy się jeszcze wokół jej mamy:

Spokojnie, musimy przeżyć te momenty. Oglądajcie, niech te emocje ochłoną, będzie wszystko dobrze. (...) Gwarantuje Wam dopiero fabuła się rozkręca.

Po aferze w "Moja mama i twój tata" Anna wydała nawet oświadczenie. Podsumowała zachowanie Sławka krótko: "Ludzie widzą to, co chcą widzieć, a nie to, co dzieje się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, czyniąc z niej swoją własną miksturę. Bo nie wszystko, co prawdziwe, da się wyjaśnić, I nie wszystko, co da się wyjaśnić, jest prawdą". Jak myślicie, jaki finał będzie miała relacja Sławka i Ani?

