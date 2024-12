Agata, uczestniczka 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”, przeszła spektakularną metamorfozę! 57-latka pochwaliła się w mediach społecznościowych starym zdjęciem. Musicie je zobaczyć!

Program prowadzony przez Martę Manowską, czyli miłosne show "Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną i przyciąga tysiące widzów przed telewizory, którzy przez kilka tygodni śledzą perypetię rolników poszukujących miłości. W 11. sezonie mieliśmy okazję bliżej poznać: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię oraz 57-letnią Agatę. Najstarsza z uczestniczek na swoje gospodarstwo zaprosiła dwóch kandydatów Mirka i Irka i początkowo wszystko szło w dobrym kierunku, aż do czasu, gdy Mirek szybko stwierdził, że nie pasuje do Agaty i postanowił dobrowolnie opuścić program.

Agata i Irek, gdy zostali sami, powoli rozwijali swoją relację, jednak po kilkutygodniowej przerwie, oboje stwierdzili, że nie ma to sensu i postanowili pozostać na stopie przyjacielskiej.

Agata poczuła pierwsza coś takiego, że ta znajomość nie pójdzie dalej, że zostanie na tym etapie. Myślę, że to ona zdecydowała jakby troszeczkę za nas obydwoje, że to się nie zadzieje dalej.

57-latka nie ukrywała, że również jest jej smutno, jednak musi "to czuć", a nie żeby "ładnie było dla telewizji".

Ta historia, no... Trochę smutna, co? Trochę smutna, bo na pewno, tak, jak mówiłam, moje dzieci kibicowały i widzowie, ale i dzieci i widzowie za nas życia nie przeżyją. To my musimy czuć, to my musimy podejmować decyzje, a nie, żeby ładnie było dla telewizji.

- oznajmiła rolniczka przed kamerami.