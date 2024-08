Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od samego początku wzbudzał ogromne emocje, a internauci publikowali mnóstwo okropnych komentarzy na ich temat. Zakochani wszystko przetrwali, a ich miłość zaprowadziła ich przed ołtarz, gdzie ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską. Dziś Roxie i jej mąż mogą świętować najważniejszy dla nich dzień, ale przed ślubem musieli naprawdę sporo znieść.

Roksana Węgiel rozpoczynała swoją karierę kiedy była dzieckiem. Ogromną popularność dał jej udział w "The Voice Kids", a później młoda artystka wygrała Eurowizję Junior. Dziś Roksana Węgiel jest dorosłą kobietą, a kiedy skończyła 18 lat ogłosiła światu, że jest szczęśliwie zakochana. Okazało się wówczas, że Roxie spotyka się z Kevinem Mglejem, którego poznała podczas pracy nad płytą "13+5". Kiedy wyszło na jaw, że ukochany artystki jest od niej o osiem lat starszy, a na dodatek ma dziecko, w komentarzach zawrzało. Niestety, hejterzy bardzo ostro komentowali nawet wygląd Kevina Mgleja, który właśnie przez przykre wpisy w sieci zdecydował się na radykalną metamorfozę i mocno schudł.

Czułem się bardzo źle. Na początku jak to czytałem, wydawało mi się, że tak trzeba. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem. Od roku jestem w poważnym treningu

Kevin Mglej mówił w rozmowie z Pomponikiem.