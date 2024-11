Uczestnicy "Hotelu Paradise" cieszą się sporą popularnością nawet po programie. Natalia, która pojawiła się w 8. edycji ma ponad 60 tysięcy obserwujących na Instagramie, którzy chętnie śledzą jej poczynania. Gdy uczestniczka show poinformowała, że jest w ciąży została zasypana gratulacjami. Teraz przyszła mama postanowiła pokazać swój ciążowy brzuszek, który jest już coraz większy.

Uczestniczka z "Hotelu Paradise" pokazała ciążowy brzuszek

Za nami 9. edycja miłosnego hitu TVN7, którą wygrali Maja i Wojtek. Oboje postanowili nie rzucać kulą i podzielili się wygraną. Tuż po finale "Hotelu Paradise" Klaudia El Dursi przekazała wspaniałe wieści odnośnie oglądalności. Wygląda na to, że widzowie coraz chętniej oglądają kolejne edycje, ale również nie zapominają o uczestnikach z poprzednich sezonów. Ostatnio Natalia z "Hotel Paradise8" ogłosiła, że jest w ciąży, a fani zasypali ją gratulacjami. W programie 21-latka była w parze z Antkiem, następnie z Kubą i wytrwała do ostatniej Pandory z Michałem. Jednak nie połączyło ich żadne uczucie poza relacjami przyjacielskim. Najwyraźniej tak musiało być, ponieważ Natalia poznała swoją miłość już poza kamerami. Uczestniczka show poznała swojego partnera i ojca jej dziecka dzięki koleżance z show Agnieszce, z którą do dziś się przyjaźni. Teraz Natalia przygotowuje się do swojej najważniejszej roli życiowej i nie ukrywa na Instagramie, że jest szczęśliwa.

Instagram @natalia.hotelparadise8

Ostatnio Natalia z "Hotel Paradise" postanowiła odsłonić swój ciążowy brzuszek, który zaczyna się już zaokrąglać. Uczestniczka show zdradziła już jakiś czas temu, że będzie miała córeczkę i wybrała już nawet imię dla swojej pociechy. 21-latka zdradziła tylko, że imię będzie się zaczynało na literę A i jest rzadko spotykane w Polsce. Przyszła mama dumnie zaprezentowała swoje ciążowe krągłości w relacji na InstaStories.

Tak bardzo nie mogę doczekać tej małej księżniczki — napisała Natalia.

Instagram @natalia.hotelparadise8

Nie tylko Natalia z miłosnego hitu TVN7 spodziewa się dziecka. Ostatnio również Launo z 4. edycji "Hotelu Paradise" pochwaliła się ciążowym brzuszkiem i że ma za sobą już 28 tydzień ciąży. Obie uczestniczki show wyglądają kwitnąco w błogosławionym stanie i mamy nadzieję, że dobre samopoczucie ich nie opuści. Myślicie, że przyszłe mamy będą pokazywać swoje pociechy w mediach społecznościowych? My mamy taką nadzieję!

