Edyta Górniak fantastycznie zaśpiewała przebój Whitney Houston - "I have nothing"! Koniecznie musicie tego posłuchać. We wtorkowy wieczór w jednym z warszawskich hoteli artystka zagrała koncert z Davidem Fosterem, z którym niedawno nawiązała współpracę. Warto zaznaczyć, że muzyk był przyjacielem i producentem Whitney Houston. Edyta Górniak nigdy nie ukrywała, że jest jej wielką fanką, a teraz spełniło się jedno z jej marzeń.

Podczas wyjątkowego koncertu, który odbył się we wtorek wokalistka zaśpiewała jeden z największych przebojów wszech czasów - "I have nothing". Publiczność miała gęsią skórkę, a Edyta Górniak pokazała po raz kolejny, że ma nie tylko wielki głos, ale też z dużą wrażliwością interpretuje znane przeboje. Wspaniały głos, świetny kontakt z publicznością i naturalność na scenie - gwiazda to wszystko ma. W sieci można posłuchać wystąpienia diwy, które zapiera dech w piersiach i z pewnością Edyta Górniak mogłaby konkurować z Whitney Houston o miano najlepszego głosu wszech czasów.

Jesteśmy dumni z Edyty Górniak i trzymamy kciuki za jej międzynarodową karierę. Jak Wam się podoba występ wokalistki?

Jak Wam się podobał występ?