Edyta Górniak nie ukrywa, że w górach odnalazła spokój i szczęście. Gwiazda wolny czas spędza na łonie natury i tam czuje się najlepiej, a teraz udowodniła, że nie tylko ona kocha przyrodę i zwierzęta, ale jest to wzajemna relacja. Edyta Górniak pochwaliła się zaskakującym nagraniem i nie kryje wzruszenia, a wszystko zdradziła za pomocą dwóch emotikonek...

Niesamowite, co Edyta Górniak zrobiła na widok stada owiec

Edyta Górniak w mediach społecznościowych pochwaliła się, jak spędza dzień w górach, gdzie w ciepłej kurtce i stylowych nausznikach wybrała się na spacer. Przy okazji gwiazda podeszła blisko drzew i zdecydowała się przytulić do nich, co może dawać moc i energię, jak uważa wiele osób. To nie wszystko! Edyta Górniak nagrała też konie pasące się na padoku, a potem zajrzała do owczarni. Owce powitały gwiazdę głośnym beczeniem, a wtedy Edyta Górniak zaczęła śpiewać i nastała cisza, a zwierzęta jak zaczarowane stały i słuchały głosu artystki. Edyta Górniak nie kryje wzruszenia!

To nie pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak na Instagramie pokazuje niemal mistyczne przeżycia związane z obcowaniem z naturą. Artystka doskonale czuje się na łonie przyrody i to tam ładuje baterię, uczy się cierpliwości i spędza czas w zgodzie ze sobą.

