Serial „Żywioły Saszy – Ogień” to polska produkcja kryminalna zainspirowana bestsellerową powieścią Katarzyny Bondy pt. "Lampiony". W roli głównej występuje Magdalena Boczarska, która wciela się w profilerkę Saszę Załuską. Jaką historię opowiada serial? Czym wyróżnia się na tle innych polskich kryminałów? Przedstawiamy szczegóły dotyczące fabuły, obsady i klimatu produkcji.

„Żywioły Saszy – Ogień” – hitowy serial kryminalny na podstawie książki Katarzyny Bondy

Serial "Żywioły Saszy - Ogień", który miał swoją premierę w Playerze w 2020 roku, rozpoczyna się, gdy Sasza Załuska wraca do Polski po siedmiu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii. Jako profilerka kryminalna ma unikalne umiejętności w analizowaniu przestępców, ale jej powrót nie jest łatwy. Trafia do Łodzi, gdzie policja bada serię tajemniczych podpaleń. Jej zadaniem jest stworzenie portretu psychologicznego sprawcy, ale sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, niż początkowo zakładano.

Sasza musi zmierzyć się nie tylko z trudnym śledztwem, ale także z własnymi demonami. Jej metody pracy budzą sceptycyzm wśród policjantów, a przeszłość bohaterki wciąż rzuca cień na jej życie zawodowe. Akcja nabiera tempa, gdy okazuje się, że podpalenia mogą być elementem większej intrygi, w którą zamieszane są wpływowe osoby.

Sasza Załuska to nietypowa postać wśród bohaterek polskich seriali kryminalnych. Jej postać wyróżnia się nie tylko inteligencją i umiejętnością wnikania w umysły sprawców, ale także skomplikowanym życiem prywatnym. Z przeszłością naznaczoną traumą i trudnymi wyborami, Sasza jest bohaterką, której trudno nie kibicować. Na uwagę zasługują również inne postaci, grane przez utalentowanych aktorów takich jak Piotr Cyrwus, Marcin Czarnik czy Arkadiusz Jakubik.

Niemiec/AKPA

„Żywioły Saszy – Ogień” jak skandynawski kryminał?

„Żywioły Saszy – Ogień” porównywany jest do mrocznych skandynawskich kryminałów, takich jak „Most nad Sundem”. Oba seriale charakteryzują się ciężkim klimatem, skomplikowaną fabułą i mocnymi bohaterkami. Saga Norén z „Mostu nad Sundem” i Sasza Załuska to postacie, które łączy analityczny umysł i niełatwa przeszłość. Mimo że „Żywioły Saszy – Ogień” nie osiągnęły takiego międzynarodowego sukcesu jak „Most nad Sundem”, są dowodem na to, że polska produkcja potrafi stworzyć intrygujące i angażujące seriale kryminalne, co potwierdzają recenzje i oceny krytyków (ponad 7/10 na Filmweb):

Przyjemna odskocznia od typowych kryminalnych zagadek typu ''znalezione ciało i kto jest zabójcą''

To dobry kryminał z niebanalną, nietypową fabułą

Autorka czekała na ekranizację pięć lat, co tylko znaczy, że warto walczyć o swoje marzenia i czekać aż się spełnią

Czy będzie drugi sezon "Żywiołów Saszy"? Oto podobne produkcje

Obecnie nie ma oficjalnych informacji na temat premiery drugiego sezonu serialu "Żywioły Saszy – Ogień". W lipcu 2021 roku pojawiły się doniesienia o trwających pracach scenariuszowych nad kontynuacją, która miała być oparta na powieści "Okularnik" Katarzyny Bondy, a zdjęcia planowano w Hajnówce. Jednak od tego czasu nie opublikowano żadnych nowych komunikatów dotyczących postępów w produkcji czy daty premiery.

W oczekiwaniu na kontynuację produkcji z Boczarską warto za to sięgnąć po inne polskie kryminały. Jednym z najciekawszych jest „Belfer”, gdzie Maciej Stuhr wciela się w nauczyciela prowadzącego prywatne śledztwo w sprawie śmierci uczennicy. Świetnym wyborem jest także „Chyłka”, oparta na książkach Remigiusza Mroza. Magdalena Cielecka jako bezkompromisowa prawniczka rozwiązuje sprawy kryminalne, balansując na granicy prawa. Kolejna propozycja to „Paradoks”, w którym Bogusław Linda jako doświadczony inspektor policji prowadzi skomplikowane dochodzenia, ucząc przy tym młodą policjantkę.

Warto też zwrócić uwagę na „Prokuratora”, serial stworzony przez braci Miłoszewskich. Główny bohater, prokurator Kazimierz Proch, wraz z impulsywnym komisarzem Kielakiem rozwiązuje zagadkowe sprawy kryminalne. Każdy z tych seriali, podobnie jak „Żywioły Saszy – Ogień”, ma mroczny klimat, intrygującą fabułę i charyzmatycznych bohaterów.

