Edyta Górniak nie ma teraz dobrego czasu w swoim życiu. Diwa co prawda twierdzi, że priorytetem jest dla niej muzyka i nagrywanie nowych piosenek, ale zamiast spędzać czas w studiu woli czytać kolorową prasę. Dowód tego dała przy okazji krytyki Joanny Horodyńskiej, która wytknęła jej zbędne kilogramy ("Niespełniona modelka! Brakuje jej seksu!"). Chociaż afera żyje swoim życiem, teraz pojawiła się kolejna.

Tym razem Edyta wzięła na tapetę Maję Sablewską. Przedwczoraj stylistka skomentowała słowa Dody, która odniosła się rzeczowo do ich sukcesów. Według Mai jedna z jej byłych gwiazd "(nie Doda)" nadal nie rozliczyła się z nią.

Pewna Artystka (nie Doda) zapomniała sie rozliczyć, a kilka sukcesów wspólnie ze mną odniosła. I także za tę, która zamiast profitów przyniosła dużo ważniejsze wartości… Czuje wdzięczność, bo to wszystko co za mną doprowadziło mnie do tego miejsca i czasu w którym jestem tu i teraz. A obecnie, jestem bardzo szczęśliwa - napisała Maja na Facebooku