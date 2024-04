Już dziś widzowie zobaczą nowy sezon programu "10 lat młodsza w 10 dni". Maja Sablewska po raz kolejny spróbuje pomóc Polkom odmienić nie tylko ich styl, ale i życie. Nie zawsze jednak metamorfozy spotykały się z pozytywnym odbiorem. Które z nich fani najostrzej ocenili?

Oto najgorsze metamorfozy w "10 lat młodsza w 10 dni"

Program "10 lat młodsza w 10 dni" na polskim ekranie miał swoja premierę w 2022 roku i szybko przykuł uwagę widzów. Prowadzącą została Maja Sablewska, która ma już doświadczenie w prowadzeniu formatów opierających się o metamorfozy. W tym przypadku, w zaledwie kilka dni i przy wsparciu specjalistów, stara się odmienić życie uczestniczek... nie tylko od zewnątrz.

Już 4 kwietnia na antenie Polsat Cafe zobaczymy nowy sezon, w którym z całą pewnością nie zabraknie emocji. Tymczasem warto przypomnieć te metamorfozy, które zdaniem widzów nie należały do szczególnie udanych. Jedną z głośniej komentowanych zmian niewątpliwie przeszła pani Jolanta, która jeszcze w trakcie programu jasno zakomunikowała Mai Sablewskiej, że nie jest zadowolona z przemiany. Kobieta wyjawiła później, że produkcja obiecała jej kilka zabiegów na twarz, jak m.in. korekta powiek, ale finalnie nigdy do nich nie doszło. W jednym z wywiadów przyznała także, że podczas nagrań "czuła się jak śmieć", a całe wydarzenie negatywnie odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Wyznanie to wywołało jeszcze większy skandal.

Metamorfoza pani Jolanty w "10 lat młodsza w 10 dni" screen/Polsat Cafe

Kolejną skrytykowaną przez internautów metamorfozę przeszła pani pani Maria, która po wszystkim uznała, że "zrobiono z niej straszydło". 67-latka stwierdziła, że zamiast wyglądać młodziej, wygląda na jeszcze starszą. Co więcej, kobieta ujawniła, że już na początku programu wdała się z Mają Sablewską w nieprzyjemną dyskusję, która mimo odmiennej woli uczestniczki, naciskała na pozbycie się jej długich pasm na włosach.

Nie będę patrzeć na czyjeś widzimisię, bo żyjemy w XXI wieku. Teraz jest tendencja do dopinania wręcz włosów, a pani Maja chciała mi je ściąć, bo stwierdziła, że jest jakaś aktorka starsza ode mnie, która w krótkich włosach wygląda znakomicie. Nie zgodziłam się na to - grzmiała w rozmowie z Plejadą.

screen/Polsat Cafe

Trzecia szeroko komentowana zmiana w "10 lat młodsza w 10 dni" dotyczyła pani Marioli. W tym przypadku internauci gorzko ocenili stylizację, jaka została do niej dobrana, a która ich zdaniem, psuła cały efekt. Pojawiły się wówczas opinie, że sukienka przypominała szlafrok i bardzo niekorzystanie wpłynęła na odbiór sylwetki uczestniczki.

Jak owinięta prześcieradłem... A te toporne buty dobiły to wszystko... Porażka ci styliści... - grzmieli internauci.

screen/Polsat Cafe

Jakie przemiany zaprezentuje Maja Sablewska w kolejnym sezonie swojego show? Czy tym razem bohaterki będą zadowolone z metamorfoz, a może wręcz przeciwnie? Przekonamy się o tym już niebawem.

