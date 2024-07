Edyta Górniak za swoją kreację Sylwestrową została skrytykowana przez wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Niedawno głos w sprawie zabrała nawet Joanna Horodyńska, która oceniła nie tylko nietrafiony strój, ale i repertuar. Przypomnijmy: Horodyńska nie oszczędziła "oponki" Górniak. Uderzyła też w bardziej czuły punkt Edyty

Na odpowiedź diwy nie musieliśmy czekać długo. Przed chwilą na swoim Facebooku umieściła oświadczenie w sprawie ostrych słów Horodyńskiej. Edyta wyraźnie się wkurzyła, ponieważ nie przebiera w słowach. Uważa Joannę za "niespełnioną modelkę", która "leczy kompleksy na krytykowaniu zdolniejszych". Padają nawet tak mocne słowa jak "desperacja":

Czyżby... temat moich 8 dodatkowych kg podekscytował teraz Panią Horodyńską ? Wow. Przekażcie Jej proszę, że szydząc z mojego repertuaru obraziła nie mnie, lecz jego Twórców, Producentów i co gorsza - Was, moich słuchaczy. Nie rozumieć ma prawo, tylko po co być złośliwym ? Rozumiem, że desperacja widoczności dla własnej osoby, kosztem pracowitości innych osób, to jedyna dzisiaj opcja dla tych, którzy nie potrafią ...nic (?) Kochani moi Fani, wybaczmy Pani Horodyńskiej. Trudno budzić się niespełnioną modelką kurcze. Ten sam, znudzony wyraz twarzy, codziennie być może krzyczy do lustra wściekle - "O nie!! to ja miałam być Anią Rubik!! Albo chociaż Dżoaną ..:/// ". Trudna sprawa.. Moje wystąpienie sylwestrowe porównuje do sexu ...?? No cóż, jeśli sexu w Jej życiu brakuje, wybaczam. I współczuję. Proponuję zrobić coś dobrego dla kogoś. Przekierować uwagę i energię na kreatywność. Naprawdę nie jest trudno być Dobrym. Oj Pani Horodyńska... Taka ładna, a taka ...nijaka.. - pisze (pis. oryginalana)