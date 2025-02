Kanye West ponownie znalazł się w ogniu krytyki. Agencja 33 & West z siedzibą w Los Angeles postanowiła zakończyć współpracę z raperem, uzasadniając swoją decyzję jego antysemickimi wypowiedziami. W oficjalnym oświadczeniu firma podkreśliła, że nie może tolerować tego rodzaju zachowań i zdecydowanie odcina się od działań Westa. Ruch ten jest kolejnym ciosem dla artysty, który już wcześniej tracił kluczowe kontrakty i współprace z powodu swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. 33 & West dołączyła do grona firm, które nie chcą być kojarzone z zachowaniem rapera.

Agent Kanye Westa kończy współpracę z raperem

Najwyraźniej Kanye West uznał, że skandal z udziałem jego i Bianki Censori to za mało. W ciągu ostatnich dni raper opublikował w mediach społecznościowych kilka obraźliwych wpisów, w których pojawiły się m.in. treści antysemickie. Wkrótce w jego sklepie pojawiły się koszulki ze swastyką. To jeszcze nie koniec. West postanowił także stanąć w obronie przebywającego w więzieniu Seana „Diddy'ego” Combsa. Później jego profil zniknął z platformy X. W tej sprawie interweniował Elon Mus. W związku z zamieszaniem reprezentujący go agent postanowił porzucić muzyka.

Ze skutkiem natychmiastowym nie reprezentuję już YE (F/K/A Kanye West) z powodu jego szkodliwych i nienawistnych uwag, których ani ja, ani 33 & West nie możemy znieść – napisał agent muzyczny Daniel McCartney.

Była pracownica pozwała Kanye Westa

Wygląda na to, że dopiero początek problemów Kanye Westa. Na jaw wyszła sprawa byłej pracownicy firmy Yeezy, która złożyła przeciwko niemu pozew sądowy. W dokumentach oskarżono rapera o nękanie, groźby oraz antysemickie zachowania. Była pracownica zarzuca Westowi stworzenie w firmie atmosfery wrogości oraz stosowanie mowy nienawiści wobec osób o żydowskim pochodzeniu. Według zeznań, Kanye miał wielokrotnie dopuszczać się zachowań, które wywoływały strach i poczucie zagrożenia.

W dodatku – jak twierdzi kobieta – po zgłoszeniu niepokojących zachować swojego szefa pracownica firmy Yeezy miała zostać natychmiast zwolniona. Raper miał nazywać ją „bezduszną socjopatką” na grupowych czatach. Oprócz tego miał wysłać wiadomość powitalną do niej i innego pracownika żydowskiego pochodzenia, w której nawiązywał do pozdrowienia przywódcy niemieckie III Rzeszy.

Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na Grammy 2025

Zaczęło się od głośnego skandalu na Grammy 2025. Kanye West i jego żona, Bianca Censori, wywołali kontrowersje podczas ceremonii rozdania nagród 2 lutego br. Para pojawiła się na czerwonym dywanie, gdzie Censori zrzuciła futrzany płaszcz, odsłaniając przezroczystą sukienkę, która nie pozostawiała wiele wyobraźni. To odważne posunięcie przyciągnęło uwagę mediów i wywołało mieszane reakcje wśród obecnych.

Świadkowie twierdzą, że tuż przed wejściem na czerwony dywan między Westem a Censori doszło do sprzeczki. Bianca miała wyglądać na niechętną do udziału w planowanej przez Westa prowokacji. Mimo to para kontynuowała swoje wystąpienie, co wywołało spekulacje na temat dynamiki ich związku oraz ewentualnej presji wywieranej przez rapera na swoją żonę.

