Pod koniec sierpnia Karolina Gilon po kilkutygodniowej nieobecności powróciła na Instagram, by przekazać fanom wspaniałe wiadomości. Jak się okazuje, wraz z partnerem, Mateuszem Świerczyńskim, spodziewają się dziecka! A jak toczyło się życie miłosne prowadzącej "Love Island" zanim poznała ukochanego, przy którym odnalazła spełnienie? Jej poprzednie relacje nie oszczędziły jej zawirowań.

Choć Karolina Gilon od lat utrzymuje regularny kontakt z widzami, nie tylko w "Love Island", ale również w mediach społecznościowych, prezenterka stroniła raczej od eksponowania w sieci swoich miłosnych relacji. Zmieniło się to dopiero teraz, gdy prowadząca miłosnego show związała się z jednym z byłych uczestników, Mateuszem Świerczyńskim. Od początku było widać, że para dogaduje się idealnie - informacja o tym, że Karolina Gilon jest w ciąży bardzo ucieszyła więc jej fanów!

Jaka była droga prezenterki do szczęścia, jakie znalazła u boku Mateusza? Ta ścieżka z pewnością nie należała do najprostszych - Gilon ma bowiem za sobą kilka nieudanych związków, które ostatecznie nie przetrwały próby czasu.

Fani, którzy śledzą karierę Karoliny Gilon już od pewnego czasu, mogą pamiętać, że kilka lat temu prezenterka była z związku z bokserem, Michałem Olesiem. Para jednak rozstała się w 2019 roku, a już kilka miesięcy później do mediów społecznościowych trafiły wspólne zdjęcia prezenterki z innym mężczyzną. Model, który skradł wówczas serce Karoliny Gilon to Adam Niedzielski. Próżno jednak obecnie szukać w sieci ujęć pary z tamtego okresu.

Serce Karoliny Gilon ponownie stało się wolne, by jakiś czas później skradł je uczestnik "Love Island", Paweł Michalski, co niemal natychmiast zauważyli czujni fani. Prowadząca show dość enigmatycznie wypowiadała się o tej relacji:

W 2023 roku "internetowi detektywi" wpadli na "trop" kolejnego uczestnika "Love Island", który tym razem okazał się strzałem w dziesiątkę! Ostatecznie wiosną tego roku Karolina Gilon i jej nowy partner potwierdzili związek i nie ukrywali swojego szczęścia.

Internauci od początku uważali, że ta dwójka bardzo do siebie pasuje i byli zachwyceni ich poczuciem humoru i wspólną energią. Teraz wiadomo już, że owocem miłości prezenterki i jej ukochanego będzie upragnione dziecko: