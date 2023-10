Doda opublikowała zaskakujące zdjęcie z okazji Bożego Narodzenia. Pozuje pod choinką w swoim apartamencie w Warszawie, a w dłoniach trzyma dwa prezenty. Jednego z nich nie chciałoby dostać żadne dziecko, jednak Doda jest zadowolona. Opublikowała wpis:

Co miała na myśli?

Gdy była młodsza Boże Narodzenie spędzała za granicą. Teraz Doda woli przełożyć wakacje, a na święta przyjeżdża do Ciechanowa, gdzie czekają na nią Wanda i Paweł Rabczewscy. Doda martwi się o rodziców, dlatego nie chce opuszczać już świąt w rodzinnym domu. Jednak czy pokaże w sieci, jak będzie wyglądała jej tegoroczna Wigilia? To się jeszcze okaże, natomiast już teraz opublikowała zdjęcie spod choinki, która stoi w jej mieszkaniu w Warszawie. Pozuje na niej z Platynową Płytą za album Aquaria, która była spełnieniem jej najskrytszych marzeń w 2022 roku oraz z... rózgą:

W każdej rodzinie jest córka, która ma tatuaże, charakter po tatusiu, jej życie miłosne to był żart, jest niestabilna emocjonalnie i uważa, że zawsze ma racje????????‍♀️Zasługuje i na rózgę i na platynę ???????? i się z tego cieszy????????Bo choć mogła zostać każdym… ZOSTAŁA SOBĄ????‍♀️ i tej odwagi w byciu sobą również i Wam życzę!???? Wesołych!! - napisała Doda.

Doda świętowała zdobycir Platynowej Płyty dla "Aquarii" już jakiś czas temu. Internauci docenili kreatywne życzenia od artystki ale nie zapomnieli pogratulować jej również konsekwencji w spełnianiu marzeń, mimo że nie zawsze jest łatwo:

- Wesołych Świąt w szczęściu i miłości????❤️ Zawsze sobą być❤️‍????✌️Kolejnych muzycznych sukcesów i spełnienia w Nowym Roku ❤️‍????????????????

- Doda, wszystkiego co najlepsze! Oceanu miłości ci życzę ????????❤️❤️❤️❤️❤️

- ❤️❤️❤️ Gratulacje. Dużo Zdrowia i miłości dla całej rodzinki. Wesołych świąt, uściski dla rodziców????????????????

- Doda lecisz, zasłużone jak najbardziej, nie wyobrażam sobie jak bardzo musiałaś włożyć w to serducha i ciężkiej pracy, żeby to się udało gratulacje i oczywiście wesołych i radosnych świąt (opis jakbyś mnie opisała ????)