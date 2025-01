Program "Hotel Paradise" jest jednym z najchętniej oglądanych reality-show. Nie ma co się dziwić, w końcu uczestnicy programu są bardzo różnorodni i nie stronią od kontrowersji. Hania, która była jedną z najbardziej charakterystycznych osób w 2. edycji, bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. A my przecieramy oczy ze zdumienia, gdy oglądamy jej nowe zdjęcia!

Hania z "Hotel Paradise" przeszła niesamowitą metamorfozę

Hania Balwierczak pojawiła się w 2. edycji miłosnego hitu TVN7, w którym dała się poznać jako pełna energii fotografka z nietuzinkową urodą. Niestety w programie uczestniczka show nie przypadła do gustu uczestnikom, którym nie do końca podobały się jej rude włosy i specyficzna uroda. Od tego czasu minęło już 5 lat, a uczestniczka "Hotelu Paradise" przez ten czas przeszła ogromną metamorfozę. Zaledwie dwa lata temu Hania z "Hotelu Paradise" wiele zmieniła w swoim wyglądzie, a teraz jest już zupełnie nie do poznania.

Na ostatnich zdjęciach, które widnieją na jej Instagramie, Hania wygląda zupełnie inaczej - gwiazda "Hotelu Paradise" przefarbowała się na blond i zupełnie zmieniła swój styl - na delikatniejszy i bardziej elegancki. Fani wręcz nie mogą się napatrzeć na odmienioną uczestniczkę hitowego show stacji TVN7 i nieustannie zasypują ją komplementami.

To jest nieprawdopodobne, jaka Ty piękna jesteś

Wyglądasz zjawiskowo - zachwycają się internauci

Najważniejsze jest również to, że Hania wygląda na naprawdę szczęśliwą w swojej nowej, odmienionej odsłonie. Najnowsze zdjęcia Hani Balwierczak z 2. edycji "Hotelu Paradise" znajdziecie poniżej. Jak Wam się podoba jej metamorfoza?

Kiedy premiera 10. edycji "Hotelu Paradise"?

Najnowsza edycja programu "Hotel Paradise"zapowiada się niezwykle interesująco nie tylko dzięki nowej prowadzącej, ale również wyjątkowej lokalizacji, w której zostanie zrealizowana. Po poprzednim sezonie nagrywanym w Wietnamie, tym razem uczestnicy zamieszkają w luksusowej willi na Filipinach. Wielu fanów show z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli zobaczyć premierowe odcinki. 10. edycja miłosnego hitu TVN7 z nową prowadzącą Edytą Zając. Informujemy, że nowe odcinki pojawią się na antenie już w lutym!

Będziecie oglądać?

Instagram/hanusiawielka