Program "Rolnik szuka żony" już od ponad dekady cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Fani randkowego hitu telewizyjnej jedynki aktualnie śledzą 11. edycję, jednak nie zapominają o uczestnikach, którzy wystąpili w poprzednich odsłonach programu. W tym gronie jest Agnieszka Kwiatkowska, która podbiła serca widzów w 10. edycji "Rolnika". Dziś jej losy możemy śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rolniczka od czasu do czasu odzywa się na Instagramie i właśnie zaskoczyła swoim nowym zdjęciem. Co za metamorfoza!

Reklama

"Rolnik szuka żony": Agnieszka zaskoczyła metamorfozą

Już lada moment finał 11. edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników programu i którym parom udało się przetrwać. Widzowie jednak chętnie śledzą też losy dawnych bohaterów randkowego show. Ogromną popularnością w sieci cieszą się między innymi Ania i Grzegorz Bardowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie czy Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Fani często też "podglądają", co słychać u uczestników, którym nie udało się znaleźć miłości w "Rolniku". W tym gronie są m.in. Kamila Boś z 8. edycji czy Agnieszka Kwiatkowska z 10. edycji programu.

Przypomnijmy, że Agnieszka ma 41 lat i prowadzi imponujące gospodarstwo na Mazurach. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki, przy którym znajduje się także hotel i restauracja. Do "Rolnik szuka żony" zgłosiła się, by spotkać miłość swojego życia. Choć ostatecznie nie udało jej się poznać wymarzonego partnera, to jednak Agnieszka dzięki udziałowi w hitowym show stacji TVP zyskała sporą sympatię widzów oraz popularność.

Ostatnio na swoim Instagramie Agnieszka pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją w odsłonie, w jakiej nie pokazywała się w programie! Rolniczka postawiła na odważne zmiany i pochwaliła się zmysłową fotką w mocnym makijażu. Sami spójrzcie, jak dziś wygląda Agnieszka z 10. edycji "Rolnik szuka żony".

Instagram/agakwiat83

Fani oniemieli na widok nowej fotki rolniczki i zasypali ją lawiną komplementów!

Przepięknie Pani wygląda

O wow. Mega kobieco

Ulala Aga, ale fotka !! Ogień nie kobieta

Bosko - zachwycają się fani

Swój komentarz zamieściła nawet prowadząca "Rolnik szuka żony", Marta Manowska.

Piękna - napisała gospodyni programu

A Wam, jak się podoba metamorfoza Agnieszki? Pasuje jej taki odważny look?

Reklama

Zobacz także: Marcin z "Rolnik szuka żony" podzielił się nowiną. Już nie ukrywa radości