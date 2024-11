Sylwia i Jan Dąbrowscy tworzą jedną z lepiej rozpoznawalnych par w polskim Internecie. Fani chętnie obserwują ich wspólną historię, szczególnie odkąd zostali rodzicami. W ostatnim czasie w życiu pary zaszły kolosalne zmiany, ponieważ przeprowadzili się z mieszkania do wielkiego domu, którego remont skrupulatnie relacjonowali. Teraz podzielili się wymownym nagraniem, nie kryjąc swojego szczęścia.

Reklama

Nie dowierzam własnym oczom, Sylwia i Jan Dąbrowscy podzielili się swoim szczęściem

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poznali się, kiedy mieli jeszcze raptem po kilkanaście lat. Na początku łączyła ich tylko przyjaźń, ale z czasem zaczęło rodzić się między nimi silniejsze uczucie. W końcu zdecydowali się dać sobie szansę, co jak pokazał czas, było najlepszą decyzją. Dość szybko zdecydowali się na pierwsze dziecko i jak od początku podkreślali, oboje marzą o dużej rodzinie. W 2020 więc roku na świat przyszła córeczka Pola, a rok później - Nela.

W 2022 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a zwieńczeniem romantycznej ceremonii, na której powiedzieli sobie "tak", było huczne, góralskie wesele. W 2023 roku ich rodzina ponownie się powiększyła i to o kolejną córeczkę, której nadali imię Jaśmina. To wcale nie był koniec rewolucji w ich życiu, bo kilka miesięcy temu cała piątka przeniosła się z niewielkiego mieszkania do 230-metrowego domu w środku lasu.

Sylwia i Jan ochoczo relacjonowali w sieci remont posiadłości, a efekt końcowy raczej podzielił internautów. Teraz pochwalili się już wykończoną kuchnią, która jak podkreślili, jest spełnieniem ich marzeń!

To spełnienie naszych marzeń. Kuchnia, w której estetyka łączy się z praktycznością. Jesteśmy zakochani w tym, jak ostatecznie ona wygląda

Cały dom jest wykończony w stylu bardzo minimalistycznym i dominuje kolor beżowy. W kuchni natomiast Dąbrowscy nieco bardziej "zaszaleli", wprowadzając ciemnobrązowe fronty szafek. Meble wydają się świetnie kontrastować z jasnym blatem. Jak jednak serce domu ocenili internauci? Wygląda na to, że tym razem efekt finalny o wiele bardziej przypadł im do gustu.

O kurcze! Kuchnia wygląda ekstra

Połączenie drewna i kamienia. Idealnie

Przepiękna

Bardzo ładnie wygląda

Jedna z fanek postanowiła jednak skupić się na czymś nieco innym, niż sama kuchnia. Zauważyła żartobliwie, że Sylwia i Jan mogą mieć powód do dumy.

Miłość, która przetrwała budowę domu, przetrwa wszystko

Kolejna fanka z kolei nie mogła oderwać wzroku od samej Sylwii, która jakiś czas temu przeszła spektakularną metamorfozę, farbując włosy na ciemny kolor.

O woow Sylwia, zdecydowanie lepiej ci w ciemniejszych włosach. Jak tak teraz spojrzałam na ten blond, to tak jak mi się przed zmianą podobał, tak teraz stwierdzam że w ciemniejszych twarz wygląda inaczej... ładna jest i tak i tak, ale w ciemniejszych jest po prostu jakoś lepiej

A jak wam się podoba nowa kuchnia Sylwii i Jana Dąbrowskich?

Reklama

Zobacz także: Wzruszyło mnie wyznanie Sylwii Grzeszczak, która nagle zaczęła mówić o Liberze. Padły piękne słowa: "Wciąż jest..."