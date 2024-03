Okazuje się, że Karolina Gilon i jej ukochany z "Love Island" mają powody do świętowania. Z tego powodu na instagramowym profilu prowadzącej wylądował romantyczny wpis, opatrzony dużą ilością zdjęć zakochanych. Musicie to zobaczyć!

W ostatnim czasie wszyscy mówią o znanym, miłosnym formacie. Wszystko przez to, że ten znowu pojawił się w wiosennej ramówce. Ostatnio więc poznaliśmy wszystkich uczestników 9. edycji "Love Island". Za nami także pierwszy odcinek dziewiątego sezonu. Tymczasem równie wiele kontrowersji dzieje się wokół samej prowadzącej show. Nie bez powodu. W końcu ta jakiś czas temu znalazła miłość, której już dłużej nie zamierza ukrywać.

Pomimo faktu, że para usilnie próbowała ukryć swoje uczucie, detektywi z Instagrama już jakiś czas temu odkryli, że Karolina Gilon jest w związku z byłym uczestnikiem "Love Island". Wszystko przez to, że oboje publikowali zdjęcia z tych samych miejsc. Kiedy więc wszystko było już wiadomo, bezsensem było ukrywanie swojego szczęścia. Prowadząca show zaczęła więc otwarcie mówić o tym, że jej serce jest zajęte. Teraz dała ku temu dowód, składając publiczne, urodzinowe życzenia dla swojego ukochanego: