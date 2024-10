Aneta z Lewina Brzeskiego miała 35 lat, gdy zdecydowała się wziąć udział w "Kanapowczyniach" i zmienić swoje życie. Na początku swojej metamorfozy ważyła 112,1 kg a dzięki ciężkiej pracy i z pomocą Krzysztofa Ferenca i specjalistów udało jej się zrzucić w trakcie programu aż 33,7 kg. Już wtedy zapowiadała, że nie zamierza osiąść na laurach i dalej pracować nad swoją sylwetką. To, jak wygląda dzisiaj jest niesamowite! Koniecznie musicie zobaczyć zdjęcia Anety, to naprawdę ona? Ja jej na początku nie poznałam.

Nie poznałam Anety z "Kanapowczyń". Ale metamorfoza

Niedawno pokazaliśmy, jak dziś wygląda Paula z "Kanapowczyń". Widzowie doskonale pamiętają, jak mierzyła się z nadwagą olbrzymią. W programie udało jej się zrzucić sporą ilość kilogramów, jednak metamorfoza była dla niej bardzo trudna, a złe nawyki nie pozwalały utrzymać odpowiedniej diety i rygoru. Paula miała wiele momentów, w których się poddawała, jednak pod koniec programu obiecała, że zawalczy o siebie, nie tylko dla własnego zdrowia ale również dla dobra swoich dzieci. Na nowych zdjęciach widać, że dotrzymała słowa, a internauci nie ukrywali wzruszenia, nadal kibicując jej w walce o swoje zdrowie. Inną uczestniczką, która postanowiła odmienić swoje życie w "Kanapowczyniach" była 35-letnia Aneta z Lewina Brzeskiego. W momencie startu swojej metamorfozy ważyła 112,1 kg, po pół roku treningów i diety udało jej się zbić wagę do 78,4 kg. Aneta nie ukrywała, że jest z siebie dumna ale zapowiedziała, że to dopiero początek jej walki o nową sylwetkę i zdrowie nawyki.

mat. prasowe Kanapowczynie

Aneta z "Kanapowczyń" pracowała w sklepie wielobranżowym, a podczas pracy nie odmawiała sobie pokus. Miała swój kącik pomiędzy pączkami a cukierkami i nie umiała się powstrzymywać od podjadania. Miała problem również z alkoholem, nie wyobrażała sobie dnia bez "piwka". "4 buteleczki na dzień to jest taki standard". W domu zawsze stała krata piwa. Aneta nie ukrywała, że nigdy nie była na żadnej diecie. W młodości nawet nie musiała. W programie chwaliła się archiwalnymi zdjęciami, na których do 25 roku życia ważyła zaledwie 45 kg. Problemy z nadwagą wpłynęły nie tylko na jej zdrowie ale również wygląd. W jednym z odcinków mama uczestniczki powiedziała, że "kurier pytał, kiedy będzie siostra i to nie był komplement dla Ciebie". Nawet mi było przykro słuchać tych przytyków, a byłam tylko widzem.

Ostatecznie Aneta przeszła olbrzymią metamorfozę zrzucając aż 33,7 kg. Wygląda na to, że po programie schudła jeszcze bardziej, ponieważ widzowie nie mogą poznać jej na najnowszych zdjęciach.

Udział w programie Kanapowczynie zmienił Cię o 180 stopni! Nie tylko wizualnie ale emocjonalnie

Nie poznałam, świetnie

Instagram @aneta_kanapowczynie2_ttv.pl

Tych komplementów w stronę Anety z "Kanapowczyń" nie ma końca:

Nie mogę się napatrzeć. Przepiękna! Brawa za pracę, którą włożyłaś i wkładasz dalej, efekty widać gołym okiem. Zbieram szczękę z podłogi

Patrzę i myślę która to niby Pani a zjeżdżam na dół na stare zdjęcia i mówię o kq Wow! Brawo lekko -10 Lat

O kurde, jestem w szoku, widziałam, że zrzuciłaś, ale nie sądziłam że aż tak. Jest ogień kobieto

Nie mogę, ale z Ciebie laska teraz

Sami zobaczcie, jak pięknie dzisiaj wygląda. Poznalibyście Anetę z "Kanapowczyń"?

