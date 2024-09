Po kilkutygodniowej przerwie wróciła w końcu do mediów społecznościowych i od razu zrzuciła niebywałą bombę. Okazało się, że Karolina Gilon spodziewa się dziecka! Nowina wywołała spore zamieszanie wśród fanów, ale i lawinę gratulacji. Ku ich uciesze, prowadząca "Love Island" od razu powróciła również do aktywności na Instagramie i przy okazji przekazała zaskakującą wiadomość.

Ciężarna Karolina Gilon pokazała, jakie ma zachcianki

Poznali się dzięki "Love Island" i niebawem powitają na świecie owoc swojej miłości! Kilka tygodni temu Karolina Gilon ogłosiła, że jest przytłoczona pracą i życiem na świeczniku, dlatego decyduje się na przerwę od mediów społecznościowych. Wróciła w ubiegły piątek, zupełnie niezapowiedzianie, przy okazji obwieszczając, że spodziewa się dziecka!

Karolina i jej ukochany Mateusz przekazali nowinę za pośrednictwem uroczego filmiku, który opublikowali na Instagramie. Już chwilę później gospodyni "Love Island" pojawiła się w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała m.in. o swoich odczuciach oraz zdradziła, jak dowiedzieli się o ciąży.

Paweł Wodzyński/East News

Szybko przekonaliśmy się również, że Karolina nie wróciła jedynie, by podzielić się swoim szczęściem, ale oficjalnie na nowo zaczęła być aktywna na Instagramie! Na pierwsze InstaStory fani nie musieli wcale długo czekać, a na jednym z kadrów przyszła mama pokazała, z jakimi zmaga się zachciankami!

Ach te zachcianki - napisała krótko.

Do krótkiego wpisu Karolina dołączyła zdjęcie... maślanki o smaku truskawkowym. Co ciekawe, goszcząc na kanapie "Halo, tu Polsat", 34-latka zdradziła, że to właśnie nietypowe zachcianki jedzeniowe były dla niej pierwszym alarmem, który pchnął ją do tego, by sprawdzić, czy aby nie jest w ciąży.

Instagram@karolinagilonofficial

Nie możemy doczekać się, aż Karolina opowie więcej o przygotowaniach do roli mamy.

