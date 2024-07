Konflikt na linii Doda-Edyta Górniak przybrał na sile po konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2023. Edyta ostentacyjnie pominęła Dodę przy przywitaniu się, ta zaś nieco zakpiła z jej wypowiedzi podczas spotkania prasowego. Obie potem udzieliły wywiadów, w których nie żałowały sobie uszczypliwości.

To jednak nie koniec?

Polsatowski festiwal w Sopocie w maju nie jest jedynym festiwalem, na którym spotka się liczne grono artystów. Już w czerwcu bowiem zobaczymy 60. edycję festiwalu w Opolu w TVP. Gwiazdami tej imprezy, która potrwa trzy dni, również będą m.in. Doda oraz Edyta Górniak. Według medialnych informacji Doda pojawi się pierwszego dnia koncertów, zaś Edyta - ostatniego. Być może więc w samym Opolu wokalistki nie będą miały okazji do spotkania, mają jednak szansę zobaczyć się podczas... konferencji prasowej Opola w siedzibie TVP w Warszawie i to już w czwartek, 18 maja! Tak przynajmniej wynika z wpisu opublikowanego przez Dodę:

A za nami konferencja do festiwalu w Sopocie????⭐️ Tak się zastanawiam czytając te wszystkie dramaciki, ploteczki i ogniste tytuły - Co by ten szołbiznes beze mnie zrobił?????????❤️ Jutro Podejście numer dwa???????? - pisze Doda.