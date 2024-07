Polsat SuperHit Festiwal 2023 to gwarancja nie tylko utalentowanych, ale również charyzmatycznych i oryginalnych artystów. Wystarczy spojrzeć na listę zaproszonych gwiazd, by przekonać się jeszcze przed imprezą, że na scenie pojawią się osobowości z charakterem i temperamentem równie mocnymi jak głos. Dobrze wiemy, że w branży muzycznej nie wszyscy są przyjaciółmi. Podczas środowej konferencji przed festiwalem w Sopocie doszło do ciekawej wymiany słów między Edytą Górniak, a Dodą.

Polsat SuperHit Festiwal 2023: Spięcie Edyty Górniak z Dodą na konferencji przed imprezą

Wiem już, kto wystąpi na Polsat SuperHit Festiwal 2023 i możemy być pewni, że jubileuszowa impreza z okazji dwudziestolecia wydarzenia będzie gorącym widowiskiem. Jak się okazało, atmosfera gęsta była również na konferencji poprzedzającej serię koncertów, które odbędą się 26-28 maja. Wszystko za sprawą Edyty Górniak i Dody.

Edyta Górniak przyszła na środową konferencję spóźniona. Kiedy wchodziła na salę, by usiąść obok innych artystów, zaczęła witać się z niektórymi. Gwiazda podała rękę Maryli Rodowicz, Edwardowi Miszczakowi oraz Ninie Terentiew. Pominęła jednak... Dodę, która siedziała pomiędzy...

Jak widzicie, mina Dody wyraża wszystko. Wokalistka bowiem nie szczędziła braw Edycie, kiedy ta pojawiła się na konferencji i cały czas się uśmiechała... Później było jeszcze ciekawiej.

Następnie Nina Terentiew, dyrektor artystyczna Polsat SuperHit Festiwal zapowiedziała Edytę:

Edyta jest artystką wielką, chimeryczną i niekiedy niepewną siebie

Górniak musiała odpowiedzieć:

Bardzo dziękuję za te słowa, nie ze wszystkim się mogę utożsamiać, ale każdy ma swój obraz i niech tak pozostanie. Każdy ma swoje okulary, przez które patrzy na świat i na innych ludzi. [...] Ja uważam, że wszystko, co jest wyschnięte, co nie jest organiczne, co jest syntetyczne, nie jest warte uwagi — powiedziała Edyta Górniak.

Potem Terentiew głos przekazała Dodzie, która nawiązała do słów Edyty! Doda, przemawiająca na konferencji jako jedna z ostatnich wypaliła:

Cieszę się, że dałaś mi mikrofon, bo bym płakała cały tydzień i bym uschła, i była syntetyczna — skwitowała Doda.

Myślicie, że atmosfera zrobi się jeszcze gęstsza za sprawą Dody i Edyty Górniak? Warto przypomnieć, że gwiazdy już od lat wbijają sobie szpilki lub mówią o sobie z wielką obojętnością. Sopot to dla obu pań szczególne miejsce, ponieważ w 2008 roku wokalistki spotkały się na festiwalu i powiedziały o sobie sporo niemiłych słów.

